Antonela Roccuzzo publicó unas fotos donde ella luce divina pero no favorecen a Messi

Antonela Roccuzzo compartió en su Instagram unas fotos de una salida junto a Lionel Messi y la pareja Beckham. Por supuesto que como cada imagen que comparte en sus redes sociales, la publicación estalló de likes, sin embargo no faltaron los comentarios haciendo alusión de lo poco fotogénico que se veía Lio .

Anto deslumbra a sus seguidores cada vez que sube alguna foto de sus looks, y esta vez no fue la excepción. Esta vez, la prenda que eligió para salir a comer con su amiga Victoria Beckham fue un pantalón cargo de seda en color verde oliva, un crop top de una sola manga, y sumó un cinturón negro con hebilla de corazón. Su impecable look, se completó con el pelo con ondas y muy poco maquillaje, como es habitual en ella.