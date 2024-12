Andrea Rincón está internada y su salud actual encendió las alarmas: qué le pasó

Estoy con un dolor que no se va desde la mañana hasta la noche. El domingo vine a la guardia y me empezaron a pasar una medicación que es parecida a la morfina”, relató angustiada.

"Que me pasen lo que sea, no se puede vivir así, estoy así casi hace dos semanas, me está matando, no lo puedo aguantar”, agregó Andrea, que de no mejorar corre el riesgo de no poder participar de la temporada teatral de Villa Carlos Paz. / Ciudad Magazine