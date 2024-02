Amenazaron de muerte al familiar de un participante de Gran Hermano

En esta edición de Gran Hermano parece que no solo juegan los chicos que ingresaron al reality, sus parejas están siendo muy protagonistas. La palabra de Brian, el novio de Sabrina, se hizo escuchar cuando le retiró su apoyo a su pareja por verla muy cerca de Alan.

gran hermano, amenaza, ema vich1.jpg

“Quería decirles que soy Nico, el marido de Emma, un ser humano que está acá afuera en la vida real. Yo no estoy jugando ningún juego y las barbaridades de cosas que me dicen me afectan y mucho”, agregó.