Amalia Granata volvió a hablar después del cruce con Fernanda Iglesias

Como era de esperarse, las repercusiones tanto de las declaraciones de Iglesias como de la actitud de Granata al escuchar la denuncia de abuso, no se hicieron esperar. La diputada volvió a manifestarse, esta vez en su cuenta de X (ex Twitter): “Hola, aquí la maléfica e insensible. Lamento profundamente los pesares que vivieron algunas colegas que fueron supuestamente abusadas y acosadas en el medio”, comenzó escribiendo la diputada, y continuó: “Desde el cariño les recomiendo que con el mismo énfasis que se sientan en la TV a contar tales aberraciones, puedan tener el coraje de hacerlo ante la Justicia que es quien le va a dar una respuesta para sanar su dolor”.

En medio de esta controversia, Tamara Pettinato, hija del conductor, también intervino para destacar que no hay denuncias judiciales de acoso contra su padre y calificó el escándalo como "todo mediático". En declaraciones a Socios del espectáculo, Tamara afirmó: "Son cosas que hablamos fuera del aire. El día que quiera hablarlo al aire y contar cosas que vi y que sé, lo hablaré al aire. Por ahora no es algo en lo que yo tenga que participar, que sigan hablando, que digan lo que quieran, no me incumbe".