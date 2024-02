Fernanda Iglesias habla sobre su denuncia por acoso a Roberto Pettinato

En “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”, el programa de Radio con Vos que conduce Ernesto Tenembaum, y en el que trabaja Tamara Pettinato, la diputada Amalia Granata recordó su experiencia positiva trabajando junto a Pettinato en Un mundo perfecto. Granata destacó que su relación laboral con el conductor fue distinta a la de otras mujeres que pasaron por el ciclo. "Después desfilaron muchas que no congeniaban con Roberto. Cuando lo sabés llevar te divertís y lo pasas bien. El resto de las que pasaron por esa silla se sentían acosadas, se sentían ofendidas... yo he visto cada cosa, que si yo hablara... Después eran todas acosadas ", aseguró.

Más tarde, Amalia Granata visitó los estudios de LAM junto a Ángel de Brito, y retomaron el tema de la entrevista en Radio con Vos. “A lo mejor los gemidos que escuchábamos no eran de placer. Puede ser. Yo escuchaba gemidos de dos personas placenteras” , señaló la diputada. Sin querer dar nombres, Granata aludió a las mujeres que luego lo habían acusado al conductor de acoso, como lo es el caso de Josefina Pouso, Karina Mazzocco y Martina Soto Pose.

Pero el tema cobró otro color cuando Granata no dudó en señalar directamente a Fernanda Iglesias, quien había denunciado previamente al conductor. "Vos fuiste novia de Roberto, tuviste un approach con él", afirmó Granata. A lo que Iglesias respondió contundentemente: "Yo fui acosada por Roberto, él se metía en mi camarín como si fuera una violación. Te lo quiero decir así, en la cara" .

En el programa de Ángel de Brito, Iglesias amplió su testimonio. "Es horrible que digas ‘escuchaba gemidos y no sé qué', porque se dijo que tenía una relación cuando estaba siendo acosada en un camarín", expresó la periodista. Además, describió cómo Pettinato se le tiraba encima, sintiéndose avasallada y sin poder hacer nada al respecto.

En un momento más sombrío de la conversación, Iglesias reveló un incidente en el que Pettinato se masturbó en su presencia durante la etapa de Un mundo perfecto. "Lo peor de todo es que no me daba cuenta de que estaba siendo acosada, yo pensaba que era lo que tenía que pasar en la tele. Y cuando me di cuenta, cuando Thelma Fardin contó lo que le había pasado, lloré tres días seguidos", concluyó Iglesias, destacando la importancia de las denuncias que emergieron gracias al movimiento feminista en el país y el mundo entero./Infobae.