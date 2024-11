Adiós a Willy Quiroga: leyenda del rock argentino y alma de Vox Dei 

“Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”, expresó Quiroga. El anuncio de su retiro se debía a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Su último show fue en julio en Ramos Mejía, cerrando una carrera de más de cinco décadas al frente de Vox Dei.