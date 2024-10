Adele se quebró en pleno show al ver a Céline Dion

La noche del sábado en Las Vegas fue el escenario de un momento inolvidable para los fans de Adele y Céline Dion. Durante su concierto en el Colosseum del Caesars Palace, Adele, que interpretaba “When We Were Young”, notó la presencia de Dion en un palco lateral y no pudo evitar conmoverse. En un instante, la británica interrumpió su actuación para acercarse a su ídola, desatando lágrimas y un emocionante abrazo entre ambas.