“ Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear . Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré… Lo extraño mucho. A la gente, los extraño… Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. No me detendré”, dijo Dion unos meses atrás en una entrevista con la NBC, mostrando su determinación a pesar de su condición.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Céline Dion compartió fotografías de su llegada a París para los Juegos Olímpicos, donde fue recibida por cientos de seguidores. “¡Estoy tan feliz de estar aquí contigo esta semana! También me gustaría dar un cálido agradecimiento a los gendarmes locales por mantenernos seguros. - Celine xx...”, escribió Dion, mostrando su gratitud y alegría por estar de vuelta en la capital francesa.

Un desafío superado

En 2022, Dion reveló que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que causa espasmos musculares severos. Esta condición la obligó a cancelar 42 fechas de su gira Courage World Tour. “Todo comenzó con espasmos en mis cuerdas vocales. Al principio no me preocupé demasiado, pero con el tiempo se extendieron a otras partes de mi cuerpo, como mi abdomen, costillas, columna vertebral, manos y pies”, contó la cantante en una entrevista con la NBC.

image.png Conmovedor: Céline Dion volvió a los escenarios y cantó desde la Torre Eiffel

El documental ‘I Am: Celine Dion’ presenta detalles de su vida, donde la intérprete de ‘My heart will go on’ reveló la lucha contra esta enfermedad autoinmune. “Recientemente me diagnosticaron un problema neurológico muy raro, conocido en inglés como el ‘síndrome de la persona rígida’ (stiff-person syndrome) (...) No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro”, explicó Dion en un video publicado en su cuenta de Instagram./Clarín.