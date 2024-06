Imágenes estremecedoras: Céline Dion compartió un video de una crisis de la enfermedad que padece

La cantante Céline Dion , conocida por sus baladas icónicas como "My Heart Will Go On", compartió abiertamente su batalla contra el Síndrome de la Persona Rígida desde que fue diagnosticada en 2022. Esta rara enfermedad neurológica afecta a "una persona entre un millón" y obligó a Dion a retirarse de los escenarios. Ahora, su lucha se convirtió en el eje central del documental "Soy Céline Dion", recientemente estrenado en Amazon Prime Video .

El documental, dirigido por Irene Taylor, se adentra en la vida de Dion, mostrando tanto los momentos más brillantes de su carrera como los desafíos más oscuros que enfrenta debido a su enfermedad. En un fragmento impactante del film, que se volvió viral en redes sociales, se ve a Dion sufriendo un espasmo prolongado durante una consulta médica. "No sé cómo expresarlo, es como… ¿Sabes? No tener control de ti misma" , confiesa la artista en un momento de gran vulnerabilidad.

El diagnóstico de Dion en 2022 reveló al mundo una batalla que la cantante había estado librando en silencio durante 17 años. Ocultando sus síntomas mientras continuaba presentándose en escenarios de todo el mundo, Dion demuestra una impresionante resiliencia. "He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando" , admite en el documental.

El Síndrome de la Persona Rígida se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares en el tronco y las extremidades, provocados por una sensibilidad aumentada al ruido y al tacto. Esta condición afectó severamente la capacidad de Dion para utilizar sus cuerdas vocales, lo que tuvo un profundo impacto en su carrera musical. "Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan", expresa la cantante.

La decisión de mostrar una crisis en su totalidad

A lo largo del documental, Taylor utiliza clips de actuaciones y entrevistas de los 40 años de carrera de Dion, rastreando los momentos clave de su biografía. Desde su infancia en Quebec hasta su ascenso como ícono internacional, la producción ofrece una visión profunda y emotiva de la vida de Dion. La directora explicó en diálogo con AP la decisión de incluir escenas tan crudas y reales: "Ella estaba en las mejores manos que podía estar... decidí seguir filmando sabiendo que no teníamos que usarlo". Taylor reveló que fue la cantante quien le dijo que no pidiera permiso para grabar y le exigió que dejara en el corte final la totalidad de la escena tal como la había capturado.

El documental no solo refleja la lucha de Dion contra su enfermedad, sino que también destaca su inquebrantable espíritu. "Estoy trabajando duro cada día, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo echo mucho de menos. Echo de menos a la gente. Si no puedo correr, andaré. Si no puedo andar, me arrastraré. No voy a parar", sentencia Dion, demostrando su determinación y amor por la música.

"Soy Céline Dion" es una carta de amor de la artista a sus fans, mostrando su fortaleza y dedicación a pesar de las adversidades. Con imágenes de archivo y entrevistas actuales, el documental ofrece una mirada sincera y conmovedora a la vida de una de las voces más poderosas de nuestro tiempo./TN.