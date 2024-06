A los 90 años, murió el reconocido actor Bill Cobbs.

El intérprete trabajó en múltiples producciones de cine, la televisión y el teatro. Entre ellas, se destacan series como "The Sopranos", "The West Wing, Good Times", "Sesame Street" y "My Wife and Kids".

Wilbert Francisco Cobbs, considerado como uno de los actores afroamericanos más destacados de su generación, nació el 16 de junio de 1934 en Cleveland. Como gran parte de los jóvenes de su época, rindió ocho años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos tras graduarse de la escuela secundaria.

241424_1603282.webp

Antes de convertirse en actor, Cobbs trabajaba vendiendo autos. Un día, un cliente le consultó si se animaba a actuar en una obra de teatro. Cobbs apareció por primera vez en el escenario en 1969. Comenzó a actuar en su ciudad natal y más tarde se mudó a Nueva York, donde se unió a la Negro Ensemble Company.

Cobbs participó a lo largo de su carrera en cerca de 200 créditos en cine y televisión, la mayor parte después de que cumpliera 50 años, cuando los cineastas y productores televisivos recurrían a él una y otra vez para lograr papeles pequeños pero fundamentales, según publica Crónica.

bill-cobbs.webp

La trayectoria prolífica de Cobbs fue coronada en 2020, cuando el destacado actor ganó un premio Daytime Emmy a la mejor actuación limitada en un programa diurno. El galardón llegó gracias a su interpretación del Sr. Hendrickson en la serie infantil Dino Dana.