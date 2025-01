A los 78 años, murió el prestigioso director de cine David Lynch

La noticia fue confirmada por su familia, que comunicó su muerte en una publicación de Facebook. “Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía: ‘Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero’. Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules a lo largo de todo el camino ”, detalla el posteo que sorprendió a los seguidores del cineasta.

View this post on Instagram

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " ó El famosos director, guionista y pintor y leyenda del cine estadounidense ó ñ . Recordemos que, en agosto del año pasado, había sido diagnosticado con enfisema pulmonar a causa de su adicción al cigarrillo. Será siempre recordado por la cultura cinéfila gracias a enormes joyas de la ficción como lo son: (1977), (1980), (1986), (1990-1991) y (2001) entre muchas otras obras. Su familia publicó la noticia en Facebook en un comunicado que enuncia lo siguiente: “ , , , . í . á . , é í: “é ”. #DavidLynch"

Durante su carrera fue aclamado por la crítica y recibió varios galardones , incluido el León de Oro a la trayectoria en 2006 y un Premio de la Academia Honorario en 2019. También fue nominado al Oscar al mejor director por el drama biográfico The Elephant Man (1980) y las películas de misterio Blue Velvet (1986) y Mulholland Drive (2001). Wild at Heart (1990), su drama romántico, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

David Lynch 01.jfif

En 1984 hizo la adaptación de la ópera espacial Dune, luego lanzó Lost Highway (1997), The Straight Story (1999) y la película experimental Inland Empire (2006).

Además de su trabajo como cineasta y artista visual, Lynch también se dedicó a la música y a la actuación. Como actor, interpretó al agente del FBI Gordon Cole en Twin Peaks y al director John Ford en The Fabelmans (2022) de Steven Spielberg. Tuvo papeles como invitado en series de televisión como The Cleveland Show (2010-13), Louie (2012) y Robot Chicken (2020, 2022).

Embed - The Beauty Of Twin Peaks

En su carrera como músico, lanzó varios álbumes de estudio: BlueBOB (2001), Crazy Clown Time (2011) y The Big Dream (2013). Asimismo, publicó los libros Images (1994), Catching the Big Fish (2006) y Room to Dream (2018).

Embed - David Lynch Theater Presents: Chrystabell & David Lynch - Sublime Eternal Love (Official Video)

De qué murió el director de cine David Lynch

En 2024, el cineasta dio a conocer que le habían diagnosticado enfisema pulmonar. Se trata de una enfermedad crónica que daña los alvéolos pulmonares y que dificulta la respiración. Es una consecuencia directa de tantos años de fumar. Esta afección le impedía seguir dirigiendo películas y hasta se vio recluido en su casa.

Fuente: con información de TN y La Nación