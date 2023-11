A diez años de la muerte de Ricardo Fort: la conmovedora frase de su hijo.

Qué dijo Felipe Fort a 10 años de la muerte de su papá

"Yo, en muchas cosas me siento muy vacío. Y aunque tenga plata, no me van a llenar", dijo Felipe. Además, el joven contó cómo se enfrenta a este vacío: "Siendo feliz en otros sectores. Mi novia me hace feliz. La gente que me rodea, mis amigos, mis tíos. También los proyectos que tengo me ponen feliz".