El legado de Bob Marley

En 1975, Bob Marley compró una casa del siglo XIX en Hope Road, Kingston. La propiedad pertenecía originalmente a Chris Backwell, fundador de Island Records, sello discográfico jamaicano. Cuando firmó con Backwell para grabar su álbum Natty Dread, el pionero del reggae también negoció su vivienda, que se encontraba a pocos metros de la residencia del Primer Ministro; un barrio acomodado.

Rápidamente, se convirtió en un lugar mítico, y la canción 56 Hope Road, incluida en el álbum de Sugar Ray In the Pursuit of Leisure, fue escrita en 2003 en referencia al lugar. Sus canciones más conocidas, como Three Little Birds y No Woman No Cry, nacieron allí. A menudo rodeado de invitados, se complacía en recibir a otros artistas, como los Jackson Five.

image.png A 43 años de la muerte de Bob Marley: un legado que trasciende el tiempo MANDEL NGAN/Getty Images

Tras su fallecimiento, el 11 de mayo de 1981, su esposa Rita convirtió la casa de Hope Road en un museo, un lugar sagrado donde los fans pueden sumergirse en la vida y obra del legendario músico. Desde sus tesoros personales hasta una tienda de vinilos, el museo ofrece una experiencia única para aquellos que desean honrar su memoria más allá de esta efeméride en particular. Incluso figuras como Barack Obama han visitado este santuario, destacando la trascendencia global de Bob Marley./RevistaAd.