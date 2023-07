A 30 años de su matrimonio con Gustavo Cerati, cómo está hoy Cecilia Amenábar

La DJ y “videasta”, como ella misma se define, cumplió 52 años el pasado 5 de abril y mantiene un perfil muy bajo en sus redes sociales, con poca actividad allí. “Como ‘videasta’ me salieron documentales privados, sigo filmando, editando, me encanta . Estoy a full, siempre.

Hace un tiempo Cecilia publicó una carta que el artista envió de Buenos Aires a Chile en 1991 y comentó: “Si una vez él me dedicó eso a mí, ahora de mí va para él con todo mi amor. Él me la envió al tiempo de conocernos. Por eso, me gustaría compartirla con la gente. Además, me hacía unos dibujitos re lindos, a la antigua”, explicó.

El manuscrito comenzaba: “Sé que estarás cruzando la ruta de la libertad, entre las fieras, indiferente, tan profunda, tan casual; buscando amar a un hombre encerrado en la tempestad. No necesito verte para saberlo. Te descubrí entre el humo y la gente. Te conozco bien, sos la cautiva de mis sueños. Siempre al despertar, dejo los ojos entreabiertos. Ya no cerraré la puerta, no necesito verte para saberlo”.

Un largo duelo

Al cumplirse un año de la muerte del músico, Amenábar había descripto el presente: “Es muy difícil olvidarlo. Era una persona que nos daba mucha luz. Entonces, estamos un poco opacados. Estamos sacando brillo de a poquito, porque era realmente una persona muy luminosa y que nos afectaba en nuestra vida cotidiana, todos los días. Ha sido un proceso delicado, diría yo, y muy lento el volver a brillar cada uno. Pero en eso estamos. Mis niños (Benito y Lisa) están estudiando en la universidad. Por suerte se metieron. Están volviendo a disfrutar un poco de la vida. Creo que estudiar les hace muy bien. Y yo estoy tratando de volver a trabajar y haciendo proyectos nuevos, pero es un proceso lento. El luto es un año, pero nosotros llevamos casi cinco”. Gustavo Cerati estuvo cuatro años en coma hasta que finalmente falleció el 4 de septiembre de 2014.

Fuente: Infobae