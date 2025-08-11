Juegos Panamericanos Junior

Cuatro mendocinos se colgaron medallas en los Panamericanos de Asunción: quiénes son y en qué disciplina ganaron

Representantes de la provincia se subieron al podio y le dieron las primeras medallas a la delegación argentina en el certamen. Los detalles.

Lucía Miralles (izquierda), una de las medallistas mendocinas en Asunción 2025

Lucía Miralles (izquierda), una de las medallistas mendocinas en Asunción 2025

Foto: Prensa Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación
Por Sitio Andino Deportes

La participación mendocina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 arrancó de forma histórica: cuatro deportistas de la provincia obtuvieron medallas, aportando la mitad de las preseas que acumula la delegación nacional en el arranque. De las ocho medallas argentinas, cuatro son mendocinas.

Podios mendocinos en el debut de los Juegos Panamericanos Junior

  • En ciclismo de ruta, Julieta Benedetti consiguió la medalla de plata en la contrarreloj individual, con un tiempo de 37:06.03, convirtiéndose en una de las primeras argentinas en subir al podio.
Lee además
Robles relató que sufrió un desgarro muscular y que terminó la noche de fútbol en la policlínica.  
para repudiar

Habló el jugador agredido ferozmente en el fútbol de la Liga Sanrafaelina ¿A quién le apuntó?
El acusado de matar a un hombre en 2023 fue detenido en la entrada a la cancha de Barracas Central.  
increíble

Fue a ver a Barracas y terminó detenido por un homicidio brutal: conocé la noticia del terror
Julieta Benedetti
  • En mountain bike Cross-Country femenino, Lucía Miralles repitió la gesta con otra presea plateada, confirmando el alto nivel del ciclismo mendocino.
Lucía Miralles
  • Por su parte, Josefina Mella obtuvo la medalla de bronce en tiro deportivo (pistola 10 m aire femenino), sumando otra alegría para el deporte provincial.
Josefina Mella
  • En las últimas horas, Martín Mansilla aportó una nueva plata en remo, dentro de la prueba Cuatro sin timonel masculino (M4-).
Martín Mansilla

El Gobierno de Mendoza felicitó a los mendocinos que ganaron medallas en Asunción

Estos resultados marcaron las primeras medallas argentinas en los Juegos y reflejan el talento, la disciplina y el compromiso de los atletas.

Embed - Federico Chiapetta on Instagram: " Mendoza en los Panamericanos Junior Con orgullo celebramos los logros de nuestros atletas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. De las 8 medallas obtenidas por Argentina hasta el momento, ¡4 fueron logradas por mendocinos y mendocinas! Julieta Benedetti – Medalla de plata en contrarreloj individual de ciclismo de ruta Josefina Mella – Medalla de bronce en pistola 10 m aire femenino Lucía Miralles – Medalla de plata en mountain bike cross-country Martín Mansilla – Medalla de plata en remo (cuatro sin timonel masculino) Desde el Gobierno provincial acompañamos con compromiso y políticas públicas sostenidas a nuestras y nuestros deportistas, convencidos de que el desarrollo del deporte es una herramienta clave para construir oportunidades. “Felicitamos a Julieta, Josefina, Lucía y Martín. Su dedicación y resultados llenan de orgullo a Mendoza. El Gobierno provincial apoya a los deportistas para que sigan creciendo y dejando huella en el deporte argentino"."

El subsecretario de Deporte, Federico Chiapetta, destacó: “Felicitamos a Julieta, Lucía, Josefina y Martín. Su dedicación y resultados llenan de orgullo a Mendoza. El Gobierno provincial apoya a los deportistas para que sigan creciendo y dejando huella en el deporte argentino.

Su dedicación y resultados llenan de orgullo a Mendoza Su dedicación y resultados llenan de orgullo a Mendoza

Temas
Seguí leyendo

De San Rafael a la Selección: quién es el mendocino que sorprendió y se pone la celeste y blanca

Facundo Ambrossi ganó la 2ª fecha de la temporada de pista 2025 ¿Quién manda en el torneo?

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

Miedo en River: el recuerdo de un árbitro que ya lo perjudicó en la Libertadores

Malargüe vibra con la gimnasia artística y sueña con el Regional

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

Gimnasia se trajo una victoria inmensa de Chaco y es líder absoluto ¿A cuánto está de la final por el ascenso?

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron duelos claves en el Federal A: cómo terminaron

LO QUE SE LEE AHORA
de san rafael a la seleccion: quien es el mendocino que sorprendio y se pone la celeste y blanca
sorpresa

De San Rafael a la Selección: quién es el mendocino que sorprendió y se pone la celeste y blanca

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

El accidente vial ocurrió en la transitada esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit. 
Un herido

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Te Puede Interesar

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor video
Minería

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor

Por Sitio Andino Economía
Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo

Por Sitio Andino Sociedad
Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?
Aumentos

Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?

Por Marcelo López Álvarez