Cuatro mendocinos se colgaron medallas en los Panamericanos de Asunción: quiénes son y en qué disciplina ganaron

La participación mendocina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 arrancó de forma histórica: cuatro deportistas de la provincia obtuvieron medallas , aportando la mitad de las preseas que acumula la delegación nacional en el arranque. De las ocho medallas argentinas, cuatro son mendocinas.

Josefina Mella

En las últimas horas, Martín Mansilla aportó una nueva plata en remo, dentro de la prueba Cuatro sin timonel masculino (M4-).

Martín Mansilla

El Gobierno de Mendoza felicitó a los mendocinos que ganaron medallas en Asunción

Estos resultados marcaron las primeras medallas argentinas en los Juegos y reflejan el talento, la disciplina y el compromiso de los atletas.

El subsecretario de Deporte, Federico Chiapetta, destacó: “Felicitamos a Julieta, Lucía, Josefina y Martín. Su dedicación y resultados llenan de orgullo a Mendoza. El Gobierno provincial apoya a los deportistas para que sigan creciendo y dejando huella en el deporte argentino”.

