Cuatro mendocinos se colgaron medallas en los Panamericanos de Asunción: quiénes son y en qué disciplina ganaron

La participación mendocina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 arrancó de forma histórica: cuatro deportistas de la provincia obtuvieron medallas, aportando la mitad de las preseas que acumula la delegación nacional en el arranque. De las ocho medallas argentinas, cuatro son mendocinas.
Podios mendocinos en el debut de los Juegos Panamericanos Junior
En ciclismo de ruta, Julieta Benedetti consiguió la medalla de plata en la contrarreloj individual, con un tiempo de 37:06.03, convirtiéndose en una de las primeras argentinas en subir al podio.
En mountain bike Cross-Country femenino, Lucía Miralles repitió la gesta con otra presea plateada, confirmando el alto nivel del ciclismo mendocino.
Lucía Miralles
Por su parte, Josefina Mella obtuvo la medalla de bronce en tiro deportivo (pistola 10 m aire femenino), sumando otra alegría para el deporte provincial.
Josefina Mella
En las últimas horas, Martín Mansilla aportó una nueva plata en remo, dentro de la prueba Cuatro sin timonel masculino (M4-).
Martín Mansilla
El Gobierno de Mendoza felicitó a los mendocinos que ganaron medallas en Asunción
Estos resultados marcaron las primeras medallas argentinas en los Juegos y reflejan el talento, la disciplina y el compromiso de los atletas.
El subsecretario de Deporte, Federico Chiapetta, destacó: “Felicitamos a Julieta, Lucía, Josefina y Martín. Su dedicación y resultados llenan de orgullo a Mendoza. El Gobierno provincial apoya a los deportistas para que sigan creciendo y dejando huella en el deporte argentino”.
