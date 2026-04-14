14 de abril de 2026
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Qué pasa si tenés un Potus en casa: beneficios y por qué todos la eligen

Cada vez más personas eligen el potus para sus casas. Descubrí qué lo hace tan especial y por qué se volvió una de las plantas favoritas.

Qué pasa si tenés un Potus en casa: beneficios y por qué todos la eligen

Qué pasa si tenés un Potus en casa: beneficios y por qué todos la eligen

 Por Juan Pablo Strappazzon

El potus es una de las plantas más elegidas para decorar interiores por su belleza y fácil cuidado. Sin embargo, muchos desconocen los beneficios que aporta a la casa, lo que la convierte en una opción cada vez más popular.

Planta Potus (2)
Tener un potus en casa puede traer múltiples beneficios

Tener un potus en casa puede traer múltiples beneficios

La planta que todos eligen para el hogar: por qué tener un Potus en casa tiene beneficios

Según información de TyC Sports, el Potus se volvió una de las plantas favoritas por sus múltiples beneficios, su fácil cuidado y su aporte al bienestar del hogar. Una de sus principales cualidades es que contribuye a purificar el aire, ya que ayuda a eliminar toxinas como el formaldehído y el monóxido de carbono, mejorando así la calidad del entorno.

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Además, esta planta también está vinculada con aspectos energéticos. Según el Feng Shui, el potus favorece la armonía de la casa y se asocia con la prosperidad, la buena suerte y la atracción de energías positivas.

Por otro lado, es una opción ideal para quienes buscan practicidad, ya que requiere poco cuidado. Crece con facilidad, se adapta a distintos espacios y no necesita demasiada atención, lo que la convierte en una de las plantas más elegidas.

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