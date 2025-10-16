16 de octubre de 2025
Video: la polémica frase de Karen Reichardt sobre el kirchnerismo

Karen Reichardt, segunda en la lista bonaerense de LLA, calificó al electorado kirchnerista como “una enfermedad mental” y agitó la campaña a días de las elecciones.

La exmodelo quedó otra vez en el centro de la escena por una desafortunada frase.

Por Sitio Andino Política

La segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el kirchnerismo. En una entrevista radial, afirmó que el electorado opositor “tiene una enfermedad mental”, frase que luego intentó matizar, aunque sin retractarse.

La polémica frase de Karen Reichardt: “Es una enfermedad mental”

Durante una charla con Radio Rivadavia, Reichardt sostuvo que LLA debe ir a buscar el voto del electorado de Pro y de quienes no participaron de las últimas elecciones, y marcó distancia del público identificado con el peronismo y el kirchnerismo.

“Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, lanzó la candidata que secunda a Diego Santilli.

Más adelante, profundizó su mirada al asegurar que el espacio perdió los comicios provinciales del 7 de septiembre ante el frente Fuerza Patria porque “hay un chip muy difícil de cambiar, que tiene que ver con la batalla cultural”.

Cuando los periodistas la interpelaron por la frase, Reichardt ratificó su postura y aclaró que no se trataba de “personas que piensan distinto”, sino de un problema “cultural”.

Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, dijo.

En un intento por suavizar su expresión, agregó: “No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es como una manera de decir, cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip”.

Antecedentes de controversias de Karen Reichardt

La exmodelo y conductora ya había sido cuestionada por mensajes discriminatorios en redes sociales, donde habló de “negros, villeros y planeros”. En un video difundido durante la campaña presidencial de 2023, afirmó: “Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín: que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen; y del otro, el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”.

En otro posteo de 2024, volvió a referirse al kirchnerismo como una “enfermedad mental”, en respuesta a un mensaje sobre el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. “El kirchnerismo es una enfermedad mental”, escribió entonces.

Las declaraciones de Reichardt se producen en momentos en que Javier Milei y su equipo buscan moderar el discurso público tras la derrota electoral en Buenos Aires, donde La Libertad Avanza perdió por más de 15 puntos frente al peronismo.

El propio Milei había anunciado una “nueva línea comunicacional”, con menos insultos y gestos de provocación. Sin embargo, el presidente fue también quien en meses anteriores calificó a sus adversarios como “parásitos mentales” y “ratas inmundas”, en alusión a legisladores opositores.

Fuente: con información de La Nación

