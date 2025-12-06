Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

V Congreso Internacional Agua para el Futuro, uno de los encuentros más relevantes del sector hídrico en la región.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Diciembre comenzó lluvioso y nublado y obligó a muchos mendocinos a salir con paraguas a la calle. ¿Seguirá el mal tiempo esta semana en Mendoza? ( Ir a la nota )

La semana en imágenes Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El Gobierno provincial realizó el acto de apertura de ofertas para la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti , una obra clave dentro del plan de modernización del establecimiento. ( Ir a la nota )

La discapacidad no fue una barrera en la vida de Benjamín Montaña, el joven de 23 años que sueña con un futuro mejor. Su historia, contada en primera persona. (Ir a la nota)

Colegio Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat, galería Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas. Yemel Fil

Este miércoles, un numeroso grupo de padres se presentó en la puerta del colegio para exigir que se revise la medida disciplinaria. Si bien reconocieron que la conducta de los estudiantes “no estuvo bien”, remarcaron que los daños no fueron causados por todos los jóvenes. (Ir a la nota)

Congreso del agua 2025, ulpiano suarez, galería Foto: Yemel Fil

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó este miércoles del V Congreso Internacional Agua para el Futuro, uno de los encuentros más relevantes del sector hídrico en la región. (Ir a la nota)

peluquero detenido en miami, deigo xiccato, galería Foto: Yemel Fil

El peluquero Diego Xicatto, uno de los mendocinos detenidos por el robo en Miami, tiene comercios ubicados en el Gran Mendoza. Las palabras de vecinos. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

entrevista juan cruz yacopini, galería Juan Cruz Yacopini va por todo. Foto: Yemel Fil

A días del inicio del Dakar 2026, Juan Cruz Yacopini encara la carrera más dura del rally-raid mundial con un presente consagratorio: campeón mundial de Bajas, madurez deportiva y la confianza justa para pelear en los puestos de adelante. El mendocino llega al desierto saudí más sólido que nunca.

Presentación BAIC en Mendoza, Lorenzo Automotores, galería Foto: Cristian Lozano

De la mano de Grupo Lorenzo, BAIC Automotores llegó a la provincia con modelos de alta gama y tecnología de última generación, disponibles ahora en su primera casa oficial en Godoy Cruz. (Ir a la nota)