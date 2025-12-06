6 de diciembre de 2025
La semana, en imágenes

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

V Congreso Internacional&nbsp;Agua&nbsp;para el Futuro, uno de los encuentros más relevantes del sector hídrico en la región.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua, galería

Diciembre comenzó lluvioso y nublado y obligó a muchos mendocinos a salir con paraguas a la calle. ¿Seguirá el mal tiempo esta semana en Mendoza? (Ir a la nota)

Apertura de sobres, ampliacion hospital notti, alfredo cornejo, galería

El Gobierno provincial realizó el acto de apertura de ofertas para la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, una obra clave dentro del plan de modernización del establecimiento. ( Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

historia de vida, benjamín, síndrome de down, galería

La discapacidad no fue una barrera en la vida de Benjamín Montaña, el joven de 23 años que sueña con un futuro mejor. Su historia, contada en primera persona. (Ir a la nota)

Colegio Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat, galería
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.

Este miércoles, un numeroso grupo de padres se presentó en la puerta del colegio para exigir que se revise la medida disciplinaria. Si bien reconocieron que la conducta de los estudiantes “no estuvo bien”, remarcaron que los daños no fueron causados por todos los jóvenes. (Ir a la nota)

Congreso del agua 2025, ulpiano suarez, galería

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó este miércoles del V Congreso Internacional Agua para el Futuro, uno de los encuentros más relevantes del sector hídrico en la región. (Ir a la nota)

peluquero detenido en miami, deigo xiccato, galería

El peluquero Diego Xicatto, uno de los mendocinos detenidos por el robo en Miami, tiene comercios ubicados en el Gran Mendoza. Las palabras de vecinos. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

entrevista juan cruz yacopini, galería
Juan Cruz Yacopini va por todo.

A días del inicio del Dakar 2026, Juan Cruz Yacopini encara la carrera más dura del rally-raid mundial con un presente consagratorio: campeón mundial de Bajas, madurez deportiva y la confianza justa para pelear en los puestos de adelante. El mendocino llega al desierto saudí más sólido que nunca.

Presentación BAIC en Mendoza, Lorenzo Automotores, galería

De la mano de Grupo Lorenzo, BAIC Automotores llegó a la provincia con modelos de alta gama y tecnología de última generación, disponibles ahora en su primera casa oficial en Godoy Cruz. (Ir a la nota)

