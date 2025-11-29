La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó cuatro proyectos del paquete enviado por el Ejecutivo provincial para desarrollar la minería﻿. Foto: Yemel Fil

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

26 de noviembre, camara de diputados, proyecto minero san jorge, mineria, ley, galería Foto: Yemel Fil La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, además de otros proyectos vinculados a la minería. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza incendio calle chile, galería Foto: Yemel Fil Un principio de incendio causó preocupación en una escuela del centro de la Ciudad de Mendoza. Afortunadamente, no hubo heridos. (Ir a la nota)

27 de Octubre, comercios del centro, compras navidad, adornos navideños, fiestas, galería Foto: Cristian Lozano El centro de Mendoza ya viste sus vidrieras en motivo de las próximas fiestas navideñas.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza secuestro cocaina, mercedes rus, galería Foto: Yemel Fil María Mercedes Rus, ministra de Seguridad, destacó el golpe al narcotráfico perpetrado este viernes. (Ir a la nota)

