Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, además de otros proyectos vinculados a la minería. (Ir a la nota)
Un principio de incendio causó preocupación en una escuela del centro de la Ciudad de Mendoza. Afortunadamente, no hubo heridos. (Ir a la nota)
El centro de Mendoza ya viste sus vidrieras en motivo de las próximas fiestas navideñas.
María Mercedes Rus, ministra de Seguridad, destacó el golpe al narcotráfico perpetrado este viernes. (Ir a la nota)