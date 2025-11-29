29 de noviembre de 2025
Sitio Andino
La semana en imágenes

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó cuatro proyectos del paquete enviado por el Ejecutivo provincial para desarrollar la minería﻿.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

26 de noviembre, camara de diputados, proyecto minero san jorge, mineria, ley, galería

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, además de otros proyectos vinculados a la minería. (Ir a la nota)

incendio calle chile, galería

Un principio de incendio causó preocupación en una escuela del centro de la Ciudad de Mendoza. Afortunadamente, no hubo heridos. (Ir a la nota)

27 de Octubre, comercios del centro, compras navidad, adornos navideños, fiestas, galería

El centro de Mendoza ya viste sus vidrieras en motivo de las próximas fiestas navideñas.

secuestro cocaina, mercedes rus, galería

María Mercedes Rus, ministra de Seguridad, destacó el golpe al narcotráfico perpetrado este viernes. (Ir a la nota)

