La última luna llena más grande del año se pudo ver en la Ciudad. FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

La semana en imágenes Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El papa León XIV concluyó, en el primer domingo de Adviento, su inicial viaje apostólico a Turquía , al que arribó el pasado jueves, y que constituyó una peregrinación a los sitios donde se celebró el primer Concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, 30 de Noviembre. FOTO:@VATICANNEWS

Imagen del 29 de noviembre de 2025 de un manifestante sobre la icónica escultura de los lentes de Nelson Mandela, sosteniendo una bandera palestina durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Sea Point, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Cientos de personas formaron una cadena humana el sábado en Ciudad del Cabo, la capital legislativa de Sudáfrica, para protestar contra las acciones de Israel en Palestina, durante el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. (Xinhua/Shakirah Thebus) (rtg) (ah)

Una mujer se sienta en una silla en una calle donde las aguas de la inundación han retrocedido, en Hat Yai, en la provincia de Songkhla, Tailandia, el 27 de noviembre de 2025. La cifra de víctimas fatales por las catastróficas inundaciones que afectaron amplias regiones de Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka durante los últimos días aumentó a 818 este domingo, al mismo tiempo que cientos de personas continúan desaparecidas. (Xinhua)

Imagen de 29 de noviembre de 2025 de jugadores de Flamengo festejando con la copa después de ganar el partido final de la Copa Libertadores, ante Palmeiras, celebrado en el estadio Monumental, en Lima, Perú. (Xinhua/Mariana Bazo) (mb) (rtg) (ah)

Un hombre deposita su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales, en Tegucigalpa, Honduras, el 30 de noviembre de 2025. La jornada electoral en Honduras para elegir nuevo presidente y renovar el Congreso Nacional, 298 alcaldías y otros cargos políticos de importancia inició el domingo con la celebración de un acto solemne de apertura nacional por el Consejo Nacional Electoral del país centroamericano. (Xinhua/David de la Paz) (dp) (ah) (da)

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en la decimocuarta posición con su Alpine en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 después de haber largado desde la zona de boxes, 30 de Noviembre. FOTO NA:@alpinef1team

Dos docentes de la carrera de Periodismo de la Universidad de River están varados desde hace casi 20 días en la Antártida después de viajar por una actividad educativa y todavía es una incógnita cuándo regresarán a Buenos Aires. El 15 de noviembre Daniel Bertagno y Ricardo Rivas partieron rumbo a la Base Marambio para participar durante 36 horas de una actividad académica, pero todo lo que parecía un sueño ahora empieza a convertirse en una pesadilla. FOTO NA:@daniel.bertagno

Carina Núñez, de Argentina, disputa el balón con Melissa Jaimes, de Colombia, durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Colombia, en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025, en la Ciudad de Pasig, Filipinas, el 1 de diciembre de 2025. (Xinhua/Rouelle Umali) (oa) (ah) (vf)

La cifra de muertes a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra en tres provincias en la isla de Sumatra de Indonesia aumentó a 712, en tanto que 507 personas siguen desaparecidas, dijo el martes la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, 2 de diciembre. FOTO: (Xinhua/Alberth Damanik)/NA.

Las fuerzas israelíes hacen explotar una vivienda palestina, en la ciudad cisjordana de Naplusa, 2 de diciembre. FOTO: (Xinhua/Nidal Eshtayeh)/NA.

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, Giovanni Malago, y el presidente del Comité Olímpico Helénico, Isidoros Kouvelos, durante la ceremonia de entrega de la llama olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 en el Estadio Panathinaikó, en Atenas, Grecia, 3 de Diciembre. FOTO: (Xinhua/Marios Lolos)/NA.

La selección argentina de handball cayó por 28 a 25 ante Polonia en el inicio del Main Round del Mundial Femenino de Países Bajos-Alemania 2025 en un partido parejo que se definió en los últimos minutos, 4 de diciembre. FOTO: (X/REDES@CAHandball)/NA.

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) y los tres ocupantes resultaron heridos, 4 de Diciembre. FOTO: NA.

La segunda luna llena más grande del año a los ojos de los observadores lunares aparecerá el viernes por la mañana, pero el mejor momento para verla será el jueves por la noche, en Jiangsu, en el este de China, 4 de diciembre. FOTO: (Xinhua/Hang Xingwei)/NA.

Los pilotos titulares de los equipos de Formula 1 se reunieron, para tener su clásica cena de fin de temporada, 4 de diciembre. FOTO: (X/REDES@F1)/NA.

Los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo edificios en cuatro poblados del sur de Líbano, 4 de diciembre. FOTO: (Xinhua/Ali Hashisho)/NA.