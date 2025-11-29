El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy floja actuación y terminó último en la práctica libre del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Una selección visual que invita a mirar y compartir .

LA SEMANA EN IMÁGENES Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

La semana en imágenes Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Imagen del 23 de noviembre de 2025 de vehículos dañados en la escena de un ataque aéreo israelí, en Haret Hreik , en el suburbio del sur de Beirut, Líbano. Al menos cinco personas murieron y otras 25 resultaron heridas el domingo en un ataque aéreo israelí contra un apartamento residencial en Haret Hreik, suburbio del sur de Beirut, informó el Ministerio de Salud libanés. (Xinhua/Bilal Jawich) (oa) (ah) (ce)

Jugadoras de Argentina festejan una anotación durante el partido del grupo A entre Argentina y Polonia en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025, en la Ciudad de Pasig, Filipinas, el 24 de noviembre de 2025. (Xinhua/Rouelle Umali) (rtg) (ah) (ce)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_11_251125004

Dos pasajeros murieron y otros dos resultaron heridos de gravedad tras el vuelco de un micro en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, mano a Mar del Plata. Autor: REDES/NA

2025_11_251125700-scaled

Un edificio dañado tras una operación militar israelí, en la ciudad cisjordana de Naplusa. Un hombre palestino murió el lunes por la noche durante un tiroteo con las fuerzas israelíes en la ciudad de Naplusa, en el norte de Cisjordania. FOTO: (Xinhua/Ayman Nobani)/NA.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_11_251125706-scaled

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, durante una ceremonia de bienvenida, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, capital de México. FOTO: (Xinhua/Francisco Cañedo)/NA.

2025_11_251125731-scaled

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asisten a la Ceremonia Nacional de Indulto del Pavo de Acción de Gracias, en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos. FOTO: (Xinhua/Hu Yousong)/NA.

2025_11_251126701-scaled

Trece personas murieron luego de que un enorme incendio arrasó una zona residencial en el área de Tai Po en Hong Kong, en el sur de China, 26 de Noviembre. FOTO: (Xinhua/Chen Duo)/NA.

2025_11_251126721 (1)

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron más de 400 kilos de cocaína que eran trasladados por narcos en una zona de montes y que al ver a los uniformados escaparon tras tirotearse con ellos. FOTO: (Prensa Gendarmeria)/NA.