11 de octubre de 2025
Sitio Andino
Las postales locales de la semana

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

Milei y Petri en su arribo a la calle Sarmiento.

Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Emprendimiento pazza pastas, sin gluten, celiacos, galería

La alimentación sin tacc se consolida en Mendoza como un polo de opciones gastronómicas seguras y de alta calidad para la comunidad celíaca. (Ir a la nota)

El Presidente Javier Milei en la visita a Mendoza,
6 de octubre, Vinexpo Explorer Mendoza, espacio arizu, alfredo cornejo

Mendoza se consolida como capital del vino con Vinexpo Explorer 2025, reuniendo a compradores internacionales y bodegas argentinas. (Ir a la nota)

7 de octubre, nuevas unidades a GNC del transporte público de pasajeros, terminal de omnibus, micros, bondis, terminal, alfredo cornejo, natalio mema

Se incorporarán al sistema de transporte público unidades que funcionan con GNC. Las características de los vehículos presentados por el Gobierno de Mendoza. (Ir a la nota)

8 de octubre, sergio marinelli, irrigacion

Mendoza avanza en un plan multipropósito para el río Mendoza y otros cauces. (Ir a la nota)

Almuerzo fuerzas vivas 2025, alfredo cornejo, javier milei, karina milei

El presidente Javier Milei ya llegó al Sur provincial, donde se espera que hable ante empresarios y políticos. Los detalles de la agenda que tendrá en Mendoza. (Ir a la nota)

LYF04577 copy

Personas que no apoyan a Javier Milei llevaron carteles y cantaron en contra de su presencia en Mendoza. (Ir a la nota)

