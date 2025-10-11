Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Milei y Petri en su arribo a la calle Sarmiento.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

La alimentación sin tacc se consolida en Mendoza como un polo de opciones gastronómicas seguras y de alta calidad para la comunidad celíaca. ( Ir a la nota )

Las postales semanales Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Mendoza se consolida como capital del vino con Vinexpo Explorer 2025, reuniendo a compradores internacionales y bodegas argentinas. ( Ir a la nota )

Se incorporarán al sistema de transporte público unidades que funcionan con GNC. Las características de los vehículos presentados por el Gobierno de Mendoza. ( Ir a la nota )

7 de octubre, nuevas unidades a GNC del transporte público de pasajeros

8 de octubre, sergio marinelli, irrigacion Foto: Yemel Fil

Mendoza avanza en un plan multipropósito para el río Mendoza y otros cauces. (Ir a la nota)

Almuerzo fuerzas vivas 2025, alfredo cornejo, javier milei, karina milei Foto: Gobierno de Mendoza

El presidente Javier Milei ya llegó al Sur provincial, donde se espera que hable ante empresarios y políticos. Los detalles de la agenda que tendrá en Mendoza. (Ir a la nota)

LYF04577 copy Foto: Cristian Lozano

Personas que no apoyan a Javier Milei llevaron carteles y cantaron en contra de su presencia en Mendoza. (Ir a la nota)