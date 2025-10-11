Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
La alimentación sin tacc se consolida en Mendoza como un polo de opciones gastronómicas seguras y de alta calidad para la comunidad celíaca. (Ir a la nota)
Mendoza se consolida como capital del vino con Vinexpo Explorer 2025, reuniendo a compradores internacionales y bodegas argentinas. (Ir a la nota)
Se incorporarán al sistema de transporte público unidades que funcionan con GNC. Las características de los vehículos presentados por el Gobierno de Mendoza. (Ir a la nota)
Mendoza avanza en un plan multipropósito para el río Mendoza y otros cauces. (Ir a la nota)
El presidente Javier Milei ya llegó al Sur provincial, donde se espera que hable ante empresarios y políticos. Los detalles de la agenda que tendrá en Mendoza. (Ir a la nota)
Personas que no apoyan a Javier Milei llevaron carteles y cantaron en contra de su presencia en Mendoza. (Ir a la nota)