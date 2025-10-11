Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, encabezaban esta noche el acto de presentación del nuevo libro del mandatario en el Movistar Arena

Miles de fieles peregrinos, parten esta mañana desde la iglesia de San Cayetano del barrio porteño de Liniers, rumbo a la ciudad de Lujan durante la 51° edición de la tradicional Peregrinación a dicha ciudad bonaerense, 4 de Octubre. FOTO: JUAN VARGAS/NA

La Policía de la Ciudad desbarató un laboratorio de drogas en Mataderos, luego de detener en el barrio La Carbonilla a un hombre que llevaba en su morral un popurrí de drogas, entre ellas “cocaína rosa”, éxtasis, LSD, hongos alucinógenos y gomitas con marihuana. El descubrimiento de la cocina de droga se gestó a partir de un procedimiento de prevención de rutina por parte de oficiales de la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad que vieron cómo un hombre salía del barrio La Carbonilla, en Paternal, aferrando un morral a su pecho, y subiendo a una Chevrolet Tracker conducida por otro hombre que lo estaba aguardando .Como la patente no era legible, los oficiales ordenaron al conductor a detener la marcha y cuando lo hizo el acompañante intentó escapar, descartando el morral, tras lo cual fue detenido, 4 de Octubre. FOTO: NA

La Selección argentina Sub-20 se enfrenta a Italia, en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría, 4 de Octubre. FOTO: (X/REDES@Argentina)/NA

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, ya disputa el Gran Premio de Singapur, donde largó desde la decimosexta posición. En el primer lugar comenzó el británico George Russell (Mercedes), quien tiene como amenazas al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quienes largan segundo y tercero, respectivamente, 5 de Octubre. FOTO NA @AlpineF1Team

Una jornada abierta de capacitación sobre los desafíos del litio y los incendios generados en aparatos que usan ese material se llevó a cabo en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), de la cual participaron Bomberos y personal de Emergencias de la Ciudad junto a especialistas, estudiantes y miembros de otras fuerzas e instituciones, 5 de Octubre. FOTO NA: Ministerio de Seguridad porteño

Trabajadores limpian escombros de un deslizamiento de tierra en una sección de la Autopista Prithvi, en el distrito de Dhading, Nepal, el 5 de octubre de 2025. Un total de 43 personas han sido confirmadas muertas en desastres provocados por las lluvias monzónicas en Nepal en las últimas 24 horas, dijo una agencia de Gobierno el domingo. Entre los muertos, 38 murieron en deslizamientos de tierra, tres por rayos y dos en inundaciones, informó la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres en un comunicado. (Xinhua/Agencia Nacional de Noticias de Nepal) (rtg) (ah)

En el marco de un operativo vial dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para prevenir los delitos, Gendarmería Nacional Argentina incautó en la provincia de San Luis numerosos hongos y gomitas alucinógenas, frascos con pastillas y marihuana. FOTO: (Dirección de Comunicación)/ NA

Varias personas inspeccionan los restos de un vehículo atacado por misiles disparados por las fuerzas israelíes, en Nabatieh, en el sur de Líbano, el 6 de octubre de 2025. Un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano resultó en la muerte de dos personas e hirió a una más el lunes, reportó la estatal Agencia Nacional de Noticias (NNA, por sus siglas en inglés). La NNA dijo que las fuerzas israelíes dispararon dos misiles guiados a un vehículo en Nabatieh, matando a Hassan Atwi y su esposa, Zeinab Raslan, a quienes describieron como civiles. La pareja perdió a sus dos hijos previamente en la guerra con Israel. (Xinhua/Taher Abu Hamdan) (rtg) (ah) (vf)

Un joven de 20 años que se hallaba desaparecido desde el domingo por la mañana fue encontrado muerto hoy en el río Paraná, 6 de Octubre. FOTO NA: Policía de Misiones

Imagen tomada el 7 de octubre de 2025 de una escena vista en el sitio del colapso de un edificio, en Madrid, España. Un edificio en renovación colapsó parcialmente el martes en el centro de Madrid, dejando al menos tres heridos y cuatro desaparecidos, informaron las autoridades. (Xinhua/Zhang Yuheng) (jg) (ra) (vf)

Libaneses asisten al funeral de un miembro de Hizbulá y su esposa, en Kfarkela, Líbano, el 7 de octubre de 2025. Un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano resultó en la muerte de dos personas e hirió a una más el lunes, reportó la estatal Agencia Nacional de Noticias (NNA, por sus siglas en inglés). La NNA dijo que las fuerzas israelíes dispararon dos misiles guiados a un vehículo en Nabatieh, matando a Hassan Atwi y su esposa, Zeinab Raslan, a quienes describieron como civiles. La pareja perdió a sus dos hijos previamente en la guerra con Israel. (Xinhua/Ali Hashisho) (oa) (ah) (vf)

Una nueva marcha de jubilados que se llevan a cabo de forma periódica todos los miércoles, contra el gobierno de Javier Milei en las inmediaciones del Congreso, donde Hoy Policía de la Ciudad detuvo a tres personas como consecuencia de los incidentes, 8 de Octubre. FOTO: MAXIMILIANO LUNA/NA.

El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López pidió a la población venezolana prepararse por la "amenaza seria" militar de Estados Unidos contra el país sudamericano, 8 de Octubre. FOTO: (Xinhua/Ministerio Defensa de Venezuela)/NA.

Simpatizantes de Boca aguardan el inicio del velatorio de Miguel Angel Russo en la Bombonera. Autor: JUAN FOGLIA/NA

TEL AVIV, 9 octubre, 2025 (Xinhua) -- Familiares y amigos de rehenes israelíes festejan el acuerdo de alto el fuego en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 9 de octubre de 2025. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió el jueves el nuevo acuerdo alcanzado con Hamás para la primera fase de un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes y decidió convocar a su gabinete para aprobar el acuerdo. (Xinhua) (jg) (ah) (vf) NA

Turistas en trajes tradicionales tailandeses posan para fotografías en el Wat Arun, en Bangkok, Tailandia, el 9 de octubre de 2025. (Xinhua/Rachen Sageamsak) (rtg) (ra) (ce) NA