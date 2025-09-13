Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.

Una menor de edad ingresó con un arma a una escuela de La Paz﻿

Foto: Daniel Cano
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

8 de Setiembre de 2025, Inauguración Calle Alsina, Godoy Cruz, corte de cinta, Alfredo Cornejo, gobernador, Costarelli, galería

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, inauguraron una renovada arteria clave para las empresas de la zona. (Ir a la nota)

China celebró hoy un desfile militar masivo en el centro de Beijing para conmemorar el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, lo que demuestra el compromiso del país asiático con el desarrollo pacífico en un mundo aún plagado de turbulencias e incertidumbres, 3 de setiembre, .Autor: XINHUA/NA
Incendio feria de guaymallén

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas. Bomberos controlaron el fuego, pero aún no hay detenidos. Mirá los videos de cómo quedó el predio hoy. (Ir a la nota)

escuela Marcelino Blanco La Paz, ataque adolescente, galería

Una menor de edad llevó un arma de fuego a una escuela y disparó dos veces. Tras esto, se atrincheró. Ocurrió en La Paz. (Ir a la nota)

10 de Setiembre de 2025, Conferencia de prensa, tercer piso casa de gobierno, Rus, Calipo, García Zalazar, galería

Las autoridades provinciales brindaron una conferencia de prensa tras la finalización del operativo. (Ir a la nota)

RENAPER, pasaportes fallados, tinta, aeropuerto, registro nacional de personas
Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza.

Varios mendocinos se presentaron en las oficinas del RENAPER, en el aeropuerto de Mendoza, para reclamar por pasaportes con fallas. Piden mantener la calma. (Ir a la nota)

