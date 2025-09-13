Una menor de edad ingresó con un arma a una escuela de La Paz﻿

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, inauguraron una renovada arteria clave para las empresas de la zona. ( Ir a la nota )

8 de Setiembre de 2025, Inauguración Calle Alsina, Godoy Cruz, corte de cinta, Alfredo Cornejo, gobernador, Costarelli, galería

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas. Bomberos controlaron el fuego, pero aún no hay detenidos. Mirá los videos de cómo quedó el predio hoy. ( Ir a la nota )

Una menor de edad llevó un arma de fuego a una escuela y disparó dos veces. Tras esto, se atrincheró. Ocurrió en La Paz. ( Ir a la nota )

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

10 de Setiembre de 2025, Conferencia de prensa, tercer piso casa de gobierno, Rus, Calipo, García Zalazar, galería Foto: Cristian Lozano

Las autoridades provinciales brindaron una conferencia de prensa tras la finalización del operativo. (Ir a la nota)

RENAPER, pasaportes fallados, tinta, aeropuerto, registro nacional de personas Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Varios mendocinos se presentaron en las oficinas del RENAPER, en el aeropuerto de Mendoza, para reclamar por pasaportes con fallas. Piden mantener la calma. (Ir a la nota)