Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, inauguraron una renovada arteria clave para las empresas de la zona. (Ir a la nota)
Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas. Bomberos controlaron el fuego, pero aún no hay detenidos. Mirá los videos de cómo quedó el predio hoy. (Ir a la nota)
Una menor de edad llevó un arma de fuego a una escuela y disparó dos veces. Tras esto, se atrincheró. Ocurrió en La Paz. (Ir a la nota)
Las autoridades provinciales brindaron una conferencia de prensa tras la finalización del operativo. (Ir a la nota)
Varios mendocinos se presentaron en las oficinas del RENAPER, en el aeropuerto de Mendoza, para reclamar por pasaportes con fallas. Piden mantener la calma. (Ir a la nota)