Un hombre carga un costal de asaí en un mercado nocturno, en Belém, estado de Pará, Brasil, el 29 de agosto de 2025. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (oa) (ra) (ce)
Varias personas se alistan en la Milicia Nacional Bolivariana durante la segunda jornada de alistamiento, en Caracas, Venezuela, el 29 de agosto de 2025. Es con la "unión nacional" que se podrá hacer frente a "la agresión militar" que plantea el imperialismo norteamericano sobre Venezuela, afirmó el viernes el ministro del Poder Popular para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (rtg) (ra) (vf)
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Luego de dos jornadas a pura competencia de motociclismo y cuatriciclos de alto nivel, finalizó el Enduro del Invierno (EDI) en las playas del Norte de Mar del Plata. Esta nueva edición debió adelantar su cronograma un día debido a cuestiones climáticas, desarrollándose viernes y sábado, 30 de Agosto.FOTO: JOSE SCALZO-NA
La Selección argentina de básquetbol enfrenta a Canadá en la semifinal de la Americup, con la mira puesta en avanzar a la final del torneo que se disputa en Managua, Nicaragua, 30 de Agosto. Autor: AMERICACUP/NA
El Papa León XIV exigió este domingo un cese al fuego inmediato en Ucrania. Luego de la tradicional oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice se refirió a los conflictos que aquejan al mundo y, especialmente, a la tragedia en el mar de Mauritania, 31 de de Agosto. Foto NA: @vaticannews_es
El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) protagonizaron un fuerte choque que provocó la salida del safety car y le mete suspenso al final de la carrera del Gran Premio de Países Bajos, 31 de Agosto. Foto NA: @F1 Autor: 2025© Agencia Noticias Argentinas
El presidente ruso, Vladimir Putin, llega para asistir a la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), en Tianjin, en el norte de China, el 31 de agosto de 2025. (Xinhua/Guo Xulei) (rtg) (ah)
Imagen del 30 de agosto de 2025 de palestinos vistos entre los escombros de edificios destruidos tras un ataque aéreo israelí en el área de Al-Rimal, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Al menos 57 palestinos murieron por ataques israelíes en la Franja de Gaza el sábado, según fuentes palestinas. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (oa) (ah)
El ministro del Poder Popular para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (i-atrás), habla durante una conferencia de prensa, en el Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela, el 31 de agosto de 2025. Venezuela se prepara para responder ante "cualquier circunstancia" o "cualquier agresión" que se produzca por parte de Estados Unidos, afirmó el domingo, Padrino López. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (oa) (da)
Una persona herida recibe tratamiento en un hospital, en la provincia de Kunar, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Se ha confirmado la muerte de al menos 812 personas y que 2.817 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 6,0 que sacudió el este de Afganistán, informó el lunes Zabihullah Mujahid, portavoz del Gobierno interino afgano. (Xinhua/Qazafi) (rtg) (ah) (ce)
El presidente ruso, Vladimir Putin, asistió a la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), en Tianjin, en el norte de China. (Xinhua/Guo Xulei) (rtg) (ah)
La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó las estadísticas de incautación de drogas del primer semestre de 2025, destacando los avances en operativos y resultados alcanzados por las Fuerzas Federales y equipos de seguridad a nivel nacional y provincial. Durante la actividad, se brindó un detalle de los operativos realizados, así como información sobre los procedimientos y estrategias implementadas para fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas. FOTO: (X/Redes@MinSeguridad_Ar)/ NA.
"Nuestro pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina: estamos ante un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega”, afirmó el gobernador Axel Kicillof este lunes al encabezar el cierre del plenario “Ganar la provincia es ganarle a Milei”, realizado por el Movimiento Evita, en el municipio de Florencio Varela, 1 de Setiembre. FOTO NA:PRENSA GOBERNACION
El ministro de Defensa, Luis Petri, recorrió la Estación Radar de San Pedro, Misiones, donde se finalizó la obra de relocalización y montaje en torre de un Radar Primario Argentino, para fortalecer el control de nuestro espacio aéreo argentino, 2 de Setiembre. FOTO: (Prensa Min. Defensa)/NA.
El presidente Javier Milei sostuvo esta noche que “cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, en referencia a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, 3 de Setiembre. FOTO: MARIANO SANCHEZ/NA.
El reconocido diseñador italiano Giorgio Armani, quien llevó la marca que lleva su nombre hacia lo más alto, falleció a sus 91 años. La triste noticia la confirmó Grupo Armani con un emotivo comunicado donde definió al artista como "creador, fundador y motor incansable", 4 de Setiembre. Autor: @ARMANI/NA
Imagen del 4 de septiembre de 2025 del sitio del accidente de un funicular, en Lisboa, Portugal. Un histórico funicular del centro de la ciudad, una de las atracciones turísticas más famosas de la capital portuguesa, descarriló y se estrelló el miércoles, dejando 17 muertos y 21 heridos. Dos de los heridos fallecieron tras ser trasladados al hospital, lo que eleva el número de muertos a 17, según informó la agencia de noticias Lusa, citada por la autoridad de protección civil. (Xinhua/Xun Wei) (da) (ra) (vf)
Agrupaciones y organizaciones de personas con discapacidad festejan la caída del veto presidencial a la emergencia en Discapacidad en la Plaza del Congreso, 4 de setiembre. FOTO: DANIEL VIDES/ NA.
Argentina recibirá a Venezuela en el estadio Mas Monumental por el último partido como local rumbo al Mundial 2026, 4 de Setiembre. FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA.
Humo emana de un edificio residencial colapsado después de un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 5 de septiembre de 2025. Hamas denunció el viernes el ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza y acusó a Israel de intentar desplazar por la fuerza a los civiles en la Franja de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (rtg) (ra) (ce)