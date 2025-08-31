Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Al menos 50 palestinos murieron hoy martes en ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza, informó la defensa civil de Gaza. Mahmoud Basal, portavoz de la defensa civil de Gaza, dijo a Xinhua que 12 palestinos perdieron la vida a causa de los bombardeos israelíes que tuvieron como objetivo tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en varias áreas de Jan Yunis, en el sur de Gaza. (Archivo/Xinhua/Mahmoud Zaki) (jg) (ah) (ce)

Miembros de la Guardia Nacional montan guardia en Union Station, en Washington D.C., Estados Unidos, el 22 de agosto de 2025. (Xinhua/Hu Yousong) (oa) (ra)

Imagen proveída por el Palacio del Planalto del presidente colombiano, Gustavo Petro (i), estrechando la mano del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), durante la cumbre presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en Bogotá, capital de Colombia, el 22 de agosto de 2025. Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, anunciaron medidas conjuntas para hacer frente al narcotráfico y otras economías ilegales que amenazan la región amazónica, en el marco de la cumbre presidencial de la OTCA que se celebró el viernes en Bogotá, la capital colombiana. (Xinhua/Ricardo Stuckert/Palacio del Planalto) (jg) (da) (ce)

Rusia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las explosiones del gasoducto Nord Stream en 2022, tras la detención de un sospechoso ucraniano en Italia, informó el viernes un alto diplomático ruso en redes sociales. Dmitri Polyanskiy, primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, indicó que la reunión tendrá lugar el 26 de agosto a las 16:00 EST (20:00 GMT) bajo la presidencia de Panamá. Añadió que Moscú llamará la atención sobre la naturaleza "prolongada y poco transparente" de la investigación alemana sobre las explosiones. La fiscalía alemana indicó que el ciudadano ucraniano, identificado como Serhii K., fue detenido el jueves en Italia a petición de Alemania. Es sospechoso de formar parte de un grupo que colocó artefactos explosivos en los gasoductos Nord Stream y presuntamente fue uno de los coordinadores de la operación. Según informes, Serhii K. ha negado cualquier implicación, afirmando que se encontraba en Ucrania en el momento del incidente, y se negó a ser extraditado voluntariamente a Alemania, donde podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarado culpable. El 26 de septiembre de 2022, explosiones sin precedentes causaron graves daños en los gasoductos Nord Stream, incluyendo tres de las cuatro líneas de Nord Stream y Nord Stream 2, este último no ha sido puesto en funcionamiento. (Ministerio de Defensa de Dinamarca/Xinhua)

Imagen del 22 de agosto de 2025 de un área devastada por el incendio forestal, en Castelo Novo, en el centro de Portugal. Los incendios forestales que arrasan la sierra de la Garduña, en el centro de Portugal, han rodeado varias aldeas históricas, forzando evacuaciones y dejando a otras bajo asedio. (Xinhua/Xun Wei) (jg) (da)

Cuenta regresiva para el Enduro del Invierno 2025 en Mar del Plata.La ciudad recibirá a más de 500 pilotos de todo el mundo en un circuito de 4.2 km entre La Perla y Puerto Cardiel. Así se prepara el circuito internacional de ENDURO que se realizará el próximo fin de semana en Mar del Plata, 23 de Agosto. FOTO: JOSE SCALZO/ NA.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó hoy un simulacro del sistema de transmisión, recepción y difusión de datos que se utilizará en las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. Autoridades electorales y fiscales de más de veinte agrupaciones políticas participaron de un simulacro en el centro de cómputos del Correo Argentino. FOTO: NA.

El piloto argentino, Valentín Perrone, terminó segundo en el Gran Premio de Hungría del Moto3 por 18 milésimas con el puntero. FOTO NA @Tech3Racing

Captura de pantalla tomada de un video tomado con un teléfono celular de llamas y humo emanando durante los ataques aéreos, en Saná, Yemen, el 24 de agosto de 2025. Aviones de combate israelíes llevaron a cabo el domingo por la tarde una serie de ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, informó la televisión al-Masirah dirigida por los hutíes. (Xinhua) (rtg) (ah)

Lule Menem rompió el silencio por los audios: "Aseguro la absoluta falsedad de su contenido" Calificó la denuncia como una "burda operación política del kirchnerismo" y negó haber intervenido en las contrataciones de la ANDIS. Autor: DANIEL VIDES/NA

Miembros de la brigada de incendios y rescate de Sanya, remueven árboles caídos en un camino, en Sanya, en la provincia de Hainan, en el sur de China, el 25 de agosto de 2025. Sanya, un popular destino turístico, no pierde tiempo en regresar a la normalidad después de que Kajiki, el 13 tifón de este año, arrasara la ciudad. (Xinhua/Zhao Yingquan) (rtg) (ah) (vf)

Varias personas inspeccionan una estación de servicio destruida después de ser alcanzada por los ataques aéreos israelíes del domingo, en Saná, Yemen, el 25 de agosto de 2025. La cifra de muertos por los ataques aéreos israelíes contra Saná, la capital de Yemen, se ha elevado a seis, además de 86 heridos, informaron el lunes el Ministerio de Salud controlado por los hutíes. (Xinhua/Mohammed Mohammed) (rtg) (ah) (ce)

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, condenó el lunes en términos enérgicos el ataque mortal israelí contra el hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. El ataque, en el que murieron al menos 20 personas, incluidos cinco periodistas, y varias más resultaron heridas, fue un "crimen atroz", dijo Baghaei en un comunicado, 26 de Agosto. (Archivo/Xinhua/Rizek Abdeljawad) (oa) (ra) (ce)

La fragata ARA “Libertad” de la Armada Argentina, arribó a Lisboa, último puerto europeo de su 53º Viaje de Instrucción. Recibida por autoridades diplomáticas y portuarias, al mando del Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, nuestro Buque Escuela acumula ya más de 9.000 millas náuticas en 58 días de navegación desde su partida de Buenos Aires, 26 de Agosto. FOTO: (Prensa Min. Defensa)/NA.

El presidente Javier Milei encabezará hoy un acto en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, junto a candidatos a legisladores y concejales de La Libertad Avanza, a menos de dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La caravana que encabeza el Presidente, Javier Milei , Karina Milei y el diputado José Luis Espert, 27 de Agosto . FOTO : JUAN FOGLIA/ NA.

Jubilados marchan desde el congreso de la nación hacia Plaza de Mayo en una nueva jornada de protesta contra el gobierno, 27 de Agosto. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Imagen del 27 de agosto de 2025 del sitio de un deslizamiento de tierra, en la provincia de Lao Cai, en el norte de Vietnam. El número de muertos por el tifón Kajiki y las inundaciones resultantes en Vietnam ha ascendido a siete, con una persona aún desaparecida y otras 34 heridas, informó el miércoles la Agencia de Noticias de Vietnam. El tifón Kajiki, la quinta tormenta del año en Vietnam, tocó tierra a principios de esta semana, azotando varias provincias del norte y el centro con fuertes lluvias y vientos. (Xinhua/VNA) (jg) (da) (vf)

Niños desplazados son vistos en un refugio, en el suroeste de la Ciudad de Gaza, 27 de Agosto. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, sostiene una bandera nacional mexicana durante una conferencia de prensa sobre su regreso a la Fórmula 1 en 2026 como parte del equipo de Cadillac, en la Ciudad de México, capital de México, el 27 de agosto de 2025. (Xinhua/Francisco Cañedo) (fc) (jg) (da) (ce)

La Policía de la Ciudad secuestró un importante lote de más de 120 prendas confeccionadas con pieles de animales silvestres protegidos por leyes ambientales, algunos de ellos en peligro de extinción, valuado en más de $335 millones, tras un allanamiento en un local y una vivienda en Villa Crespo. Autor: FOTO: POLICIA DE LA CIUDAD/NA

El piloto argentino Franco Colapinto ya participa de la práctica libre 2 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1, 29 de Agosto. Autor: @AlpineF1Team/NA.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la Droguería Suizo Argentina en busca de evidencia sobre eventual pago de sobornos para la compra de medicamentos, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, 29 de Agosto. FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.