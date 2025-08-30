Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.

Los preventores de la Ciudad de&nbsp; Mendoza comenzaron a capacitarse en el manejo de pistolas Taser﻿.

Los preventores de la Ciudad de  Mendoza comenzaron a capacitarse en el manejo de pistolas Taser﻿.

Foto: Yemel Fil

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Las elecciones 2025 en Mendoza tendrán dos urnas con boletas por color. Las mesas estarán integradas por una autoridad y dos colaboradores. En la foto la jueza Federal en Mendoza, Susana Pravata. (Ir a la nota)

El reactor de IMPSA finalmente llegó a destino pasado el medio día del 21 de Agosto.
La Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance 2024 con un resultado final positivo de 271.000 millones de pesos, luego que esta mañana el gobierno nacional aprobara el presupuesto para 2025 con una proyección de un superávit de más de $ 35.000 millones. FOTO: (ARCHIVO)/ NA.
26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque, galeria

El gremio levantó la huelga prevista para el jueves, pero continuará el fin de semana. Cómo seguirá el conflicto con el Gobierno Nacional. (Ir a la nota)

26 de agosto, compactación, celulares secuestrados, cárceles, parque automotor servicio penitenciario, mercedes rus, alfredo cornejo, galería

El Gobierno mostró la destrucción masiva de teléfonos incautados en penales, con un operativo que busca cortar delitos organizados desde las prisiones. (Ir a la nota)

28 de agosto, capacitación uso de teaser, alfredo cornejo, ulpiano suarez, mercedes rus, galería

Las autoridades policiales comenzaron a formar al personal de seguridad de la Ciudad de Mendoza que portará pistolas Taser si aprueba el curso. (Ir a la nota)

