Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Las elecciones 2025 en Mendoza tendrán dos urnas con boletas por color. Las mesas estarán integradas por una autoridad y dos colaboradores. En la foto la jueza Federal en Mendoza, Susana Pravata. (Ir a la nota)
El gremio levantó la huelga prevista para el jueves, pero continuará el fin de semana. Cómo seguirá el conflicto con el Gobierno Nacional. (Ir a la nota)
El Gobierno mostró la destrucción masiva de teléfonos incautados en penales, con un operativo que busca cortar delitos organizados desde las prisiones. (Ir a la nota)
Las autoridades policiales comenzaron a formar al personal de seguridad de la Ciudad de Mendoza que portará pistolas Taser si aprueba el curso. (Ir a la nota)