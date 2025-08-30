Los preventores de la Ciudad de Mendoza comenzaron a capacitarse en el manejo de pistolas Taser﻿. Foto: Yemel Fil









Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

junta electoral, boleta unica, elecciones argentinas, Jueza Federal con competencia electoral, Susana Pravata, galeria Foto: Yemel Fil Las elecciones 2025 en Mendoza tendrán dos urnas con boletas por color. Las mesas estarán integradas por una autoridad y dos colaboradores. En la foto la jueza Federal en Mendoza, Susana Pravata. (Ir a la nota)

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque, galeria Foto: Yemel Fil El gremio levantó la huelga prevista para el jueves, pero continuará el fin de semana. Cómo seguirá el conflicto con el Gobierno Nacional. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza 26 de agosto, compactación, celulares secuestrados, cárceles, parque automotor servicio penitenciario, mercedes rus, alfredo cornejo, galería Foto: Yemel Fil El Gobierno mostró la destrucción masiva de teléfonos incautados en penales, con un operativo que busca cortar delitos organizados desde las prisiones. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza 28 de agosto, capacitación uso de teaser, alfredo cornejo, ulpiano suarez, mercedes rus, galería Foto: Yemel Fil Las autoridades policiales comenzaron a formar al personal de seguridad de la Ciudad de Mendoza que portará pistolas Taser si aprueba el curso. (Ir a la nota)

Compartí la nota:









Temas Fotogalería