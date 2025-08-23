Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Los descuentos en la ropa de invierno se anticiparon y llegan hasta el 50%. Para los comerciantes, las liquidaciones solo sirven para recuperar la inversión. (Ir a la nota)
Vialidad Nacional trabajó para fortalecer los puentes por donde pasó el reactor de IMPSA. (Ir a la nota)
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional Luis Petri encabezaron el acto de presentación de los candidatos. (Ir a la nota)
La cadena de comidas rápidas Kentucky arriba a la provincia en el patio de comidas del Mendoza Plaza Shopping. (Ir a la nota)
Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14.30 con intensidades de hasta 50 km/h. Se prevé un ingreso de frente con viento del Sur. (Ir a la nota)