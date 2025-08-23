Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.

El reactor de IMPSA finalmente llegó a destino pasado el medio día del 21 de Agosto.

El reactor de IMPSA finalmente llegó a destino pasado el medio día del 21 de Agosto.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

18 de agosto, remate, liquidación otoño invierno, descuentos, cambio de temporada, prendas, ropa, vidriera, rebajas, fin de temporada
Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.

Los descuentos en la ropa de invierno se anticiparon y llegan hasta el 50%. Para los comerciantes, las liquidaciones solo sirven para recuperar la inversión. (Ir a la nota)

Lee además
La Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance 2024 con un resultado final positivo de 271.000 millones de pesos, luego que esta mañana el gobierno nacional aprobara el presupuesto para 2025 con una proyección de un superávit de más de $ 35.000 millones. FOTO: (ARCHIVO)/ NA.
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
El Conicet finalizó la transmisión en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata, escenario de una de las campañas científicas más importantes en aguas argentinas. FOTO NA.
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
20 de agosto, reactor IMPSA, puente apuntalado

Vialidad Nacional trabajó para fortalecer los puentes por donde pasó el reactor de IMPSA. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, alvaro martinez, facundo correa llanos, pamela verasay

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional Luis Petri encabezaron el acto de presentación de los candidatos. (Ir a la nota)

21 de Agosto de 2025, Mendoza Plaza Shopping, comercios próximas aperturas, Kentucky

La cadena de comidas rápidas Kentucky arriba a la provincia en el patio de comidas del Mendoza Plaza Shopping. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

21 de Agosto de 2025, ciudad de Mendoza, Cóndor, rotonda cruce ruta 40 y ruta 7, viento zonda

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14.30 con intensidades de hasta 50 km/h. Se prevé un ingreso de frente con viento del Sur. (Ir a la nota)

Temas
Seguí leyendo

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance 2024 con un resultado final positivo de 271.000 millones de pesos, luego que esta mañana el gobierno nacional aprobara el presupuesto para 2025 con una proyección de un superávit de más de $ 35.000 millones. FOTO: (ARCHIVO)/ NA.
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.
Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Te Puede Interesar

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera.
Salud

Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera

Por Natalia Mantineo
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Por Juan Pablo Strappazzon