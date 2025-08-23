La Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance 2024 con un resultado final positivo de 271.000 millones de pesos, luego que esta mañana el gobierno nacional aprobara el presupuesto para 2025 con una proyección de un superávit de más de $ 35.000 millones. FOTO: (ARCHIVO)/ NA.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes. Una selección visual que invita a mirar y compartir .

Imagen del 14 de agosto de 2025 de niños palestinos desplazados vistos entre tiendas de campaña improvisadas en medio de una ola de calor de verano, en el oeste de la Ciudad de Gaza . Uno de cada seis niños del mundo vive en zonas actualmente en guerra o conflicto, según un informe.Frente a esta emergencia, la Fundación ACNUR Argentina impulsa “La Guerra NO es un Juego” , una iniciativa que invita a toda la sociedad a actuar por las infancias atrapadas en conflictos, guerras y violencia armada firmando en LaGuerraNoEsUnJuego.org. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

El piloto de Ducati Marc Márquez se quedó con la victoria en el Gran Premio de Austria y consiguió su noveno triunfo en la temporada 2025 de la competencia de MotoGP, 17 de Agosto. FOTO NA @ducaticorse.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El papa León XIV hizo un llamado a la paz este domingo, pidiendo que las negociaciones para terminar con las guerras “vayan a buen fin” tras la cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin, 17 de Agosto. FOTO NA @vaticannews_es

Imagen del 15 de julio de 2025 del robot cuadrúpedo, llamado Rinoceronte Blanco, en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, en el este de China. La Universidad de Zhejiang, en el este de China, anunció el martes que Rinoceronte Blanco completó los 100 metros lisos en 16,33 segundos, rompiendo el récord mundial anterior de 19,87 segundos establecido por el robot "Hound" de la República de Corea. Este logro supone un nuevo récord Guinness para el tiempo más rápido en los 100 metros lisos logrado por un robot cuadrúpedo. (Xinhua/Universidad de Zhejiang)

El presidente Javier Milei estuvo en Casa Rosada para saludar y almorzar con los granaderos, en conmemoración del 17 de agosto, día en el que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, 17 de Agosto. FOTO NA:PRESIDENCIA

La medallista de oro, María José Vargas Parada (c), de Argentina, la medallista de plata, Paola Michell Longoria López (i), de México, y la medallista de bronce, Ana Gabriela Martínez González, de Guatemala posan durante la ceremonia de premiación del evento de individuales femeninos de ráquetbol en los Juegos Mundiales 2025, en Chengdu, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, el 17 de agosto de 2025. (Xinhua/Du Zixuan) (rtg) (ah)

Niños afganos permanecen frente a una tienda de campaña donada por China en un campamento de refugiados, en Kabul, Afganistán, el 17 de agosto de 2025. En todo Afganistán, las historias de los retornados y de los estudiantes por igual pintan un cuadro de resiliencia y renovación, un proceso fortalecido por la oportuna ayuda humanitaria de China y la cooperación educativa de gran alcance. (Xinhua/Saifurahman Safi)

Imagen de tierra quemada, en Cáceres, España. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales informó el lunes que más de 343.000 hectáreas de tierra se han quemado en España en lo que va de 2025, alcanzando un récord histórico, 19 de Agosto. (Xinhua/Gustavo Valiente) (jg) (ra) (ce)

Varios residentes observan cómo el personal de auxilio busca víctimas entre los escombros de casas derrumbadas durante una operación de rescate, un día después de una lluvia torrencial, en el distrito de Swabi, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán, el 19 de agosto de 2025. Un total de 46 personas han muerto por las lluvias monzónicas durante las últimas 24 horas, lo que eleva el número de muertos relacionados con las lluvias a 393 desde el jueves en Pakistán, dijo el martes la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres del país. En total, 706 paquistaníes han fallecido desde el inicio de la temporada de monzones el 26 de junio, dijo la autoridad en su último informe de situación. (Xinhua/Str) (oa) (ah) (vf)

Vigilia de velas en Plaza de Mayo contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Familiares y personas con discapacidad, trabajadores del área, prestadores de servicios, y distintas agrupaciones, se manifiestan para que Diputados ratifique la ley sancionada por el Congreso y se le daba el veto del presidente Javier Milei a la norma. FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA.

Ascendió a 11 el número de muertos a causa de una inundación repentina que arrasó un campamento al aire libre en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, en tanto que una persona aún se encontraba desaparecida, según informaron hoy miércoles las autoridades locales de emergencia, 20 de Agosto.(Xinhua/Ma Jinrui)

Los restos carbonizados de un autobús de pasajeros son vistos después de una colisión mortal con un minibús, en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, el 20 de agosto de 2025. El número de muertos del fatal en el accidente de carretera ocurrido el martes por la noche en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, ha ascendido a 79, incluyendo mujeres y niños, informó el miércoles el portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani. (Xinhua/Mashal) (jg) (ra) (vf)

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles 20 de Agosto por 172 votos contra 73 el veto a la ley de discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la ley aprobada por el Congreso. El rechazo al veto fue respaldado por los diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y el grueso de una decena de radicales. FOTO: JUAN VARGAS/ NA.

Una nueva marcha “multisectorial” se registraba esta tarde en las inmediaciones del Congreso, donde confluían jubilados, en su tradicional movilización semanal, y familiares de personas con discapacidad que reclamaban a la Cámara de Diputados el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en ese sector. FOTO: MARIANO SANCHEZ/ NA.

El Parlamento venezolano aprobó el Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz, tras la postura de Estados Unidos de vincular a la nación sudamericana y al presidente, Nicolás Maduro, con el narcotráfico internacional, en el Palacio Federal Legislativo, Caracas, Venezuela, 20 de Agosto. FOTO: (Xinhua/Marcos Salgado)/NA.

El presidente, Javier Milei, participó del Council de las Américas que se celebra en el Hotel Alvear del barrio de Recoleta, 21 de Agosto. FOTO: NA DANIEL VIDES

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, 21 de Agosto. FOTO: (PRESIDENCIA)/NA.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. FOTO: (PRESIDENCIA)/NA.