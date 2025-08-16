Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un Chofer de Uber usando la aplicación. Mientras los choferes de aplicación exigen mejores condiciones, los taxistas se defienden argumentando que han sido desfavorecidos desde la llegada de las apps. (Ir a la nota)
El Gobierno de Mendoza traspasó fondos a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) para instalar molinetes en paradores del Metrotranvía. (Ir a la nota)
Tras brindar detalles sobre los beneficios para jubilados, Ulpiano Suarez pidió a Nación un plan que alivie la crisis sin ajustar al sector más vulnerable. (Ir a la nota)
Presentaron doce nuevas ambulancias de alta complejidad y la reestructuración del Servicio de Emergencias Coordinado. (Ir a la nota)
El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal para que la Justicia trabaje de tarde. Cruzando la calle, Andrés Lombardi, Hebe Casado y Mercedes Rus. (Ir a la nota)
Este viernes arrancó el traslado del reactor más pesado y grande del país fabricado en Argentina por la empresa IMPSA. (Ir a la nota)