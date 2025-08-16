Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Un Chofer de Uber usando la aplicación. Mientras los choferes de aplicación exigen mejores condiciones, los taxistas se defienden argumentando que han sido desfavorecidos desde la llegada de las apps. ( Ir a la nota )

El Gobierno de Mendoza traspasó fondos a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) para instalar molinetes en paradores del Metrotranvía . ( Ir a la nota )

Se instalarán molinetes en paradores del Metrotranvía.

Tras brindar detalles sobre los beneficios para jubilados, Ulpiano Suarez pidió a Nación un plan que alivie la crisis sin ajustar al sector más vulnerable. ( Ir a la nota )

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez pidió a Nación un plan que alivie la crisis de los más vulnerables.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero Presentaron doce nuevas ambulancias de alta complejidad para la provincia de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Presentaron doce nuevas ambulancias de alta complejidad y la reestructuración del Servicio de Emergencias Coordinado. (Ir a la nota)

13 de agosto, presentacion proyecto de ley, mercedes rus, peti lomardi, hebe casado El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal. Foto: Yemel Fil

El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal para que la Justicia trabaje de tarde. Cruzando la calle, Andrés Lombardi, Hebe Casado y Mercedes Rus. (Ir a la nota)

15 de agosto, reactor IMPSA Comenzó el traslado del reactor fabricado por IMPSA. Foto: Yemel Fil

Este viernes arrancó el traslado del reactor más pesado y grande del país fabricado en Argentina por la empresa IMPSA. (Ir a la nota)