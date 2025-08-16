Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza.
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

11 de agosto, protesta conductores de uber, galería
Los choferes de aplicación UBER exigen mejores condiciones laborales.

Los choferes de aplicación UBER exigen mejores condiciones laborales.

Un Chofer de Uber usando la aplicación. Mientras los choferes de aplicación exigen mejores condiciones, los taxistas se defienden argumentando que han sido desfavorecidos desde la llegada de las apps. (Ir a la nota)

Creyentes de la provincia de Mendoza se molizaron para agradecer a San Cayetano.
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza
Nuevo miércoles de marchas de jubilados, Abuelas de Plaza de Mayo y trabajadores del Garrahan se movilizarán al Congreso. La confluencia de diferentes agendas de reclamos al gobierno de Javier Milei , confluyen en la zona del Congreso de la Nación. FOTO: JUAN VARGAS/ NA.
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en el país y el mundo
11 de agosto, transporte, sube, paradores inteligentes, metrotranvia, pasajeros, galería
Se instalarán molinetes en paradores del Metrotranvía.

Se instalarán molinetes en paradores del Metrotranvía.

El Gobierno de Mendoza traspasó fondos a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) para instalar molinetes en paradores del Metrotranvía. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

12 de agosto, Ulpiano Suarez
El intendente de Capital, Ulpiano Suarez pidió a Nación un plan que alivie la crisis de los más vulnerables.

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez pidió a Nación un plan que alivie la crisis de los más vulnerables.

Tras brindar detalles sobre los beneficios para jubilados, Ulpiano Suarez pidió a Nación un plan que alivie la crisis sin ajustar al sector más vulnerable. (Ir a la nota)

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero
Presentaron doce nuevas ambulancias de alta complejidad para la provincia de Mendoza.

Presentaron doce nuevas ambulancias de alta complejidad para la provincia de Mendoza.

Presentaron doce nuevas ambulancias de alta complejidad y la reestructuración del Servicio de Emergencias Coordinado. (Ir a la nota)

13 de agosto, presentacion proyecto de ley, mercedes rus, peti lomardi, hebe casado
El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal.

El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal.

El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal para que la Justicia trabaje de tarde. Cruzando la calle, Andrés Lombardi, Hebe Casado y Mercedes Rus. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

15 de agosto, reactor IMPSA
Comenzó el traslado del reactor fabricado por IMPSA.

Comenzó el traslado del reactor fabricado por IMPSA.

Este viernes arrancó el traslado del reactor más pesado y grande del país fabricado en Argentina por la empresa IMPSA. (Ir a la nota)

