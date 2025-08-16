Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El Conicet finalizó la transmisión en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata, escenario de una de las campañas científicas más importantes en aguas argentinas. FOTO NA.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes. Una selección visual que invita a mirar y compartir.

Imagen del 7 de agosto de 2025 de bomberos luchando por contener el incendio forestal , en el condado de Ventura, California, Estados Unidos. El incendio forestal, conocido como "Canyon Fire", se desató alrededor de las 13:25 hora local (20:25 GMT) cerca de Piru, una pequeña localidad histórica ubicada en el este del condado de Ventura, a unos 77 kilómetros en el noroeste de Los Angeles. (Xinhua/Qiu Chen) (jg) (da) (vf)

Globos aerostáticos vuelan durante el cuarto Festival Internacional del Globo Mitad del Mundo , en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, el 8 de agosto de 2025. (Xinhua/Ricardo Landeta) (rl) (jg) (da) (vf)

Un gran incendio forestal estalló en Keratea, Grecia , aproximadamente a 35 km al sureste del centro de Atenas, lo que obligó a evacuaciones y desencadenó una respuesta de emergencia, 8 de Agosto. FOTO: (Xinhua/Marios Lolos)/NA.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en el país y el mundo

2025_08_250810103-scaled El cohete despegó de Beijing y se puso en la órbita.

Un cohete Smart Dragon-3 (SD-3) transportando la constelación de satélites Geely-04 despega del mar cerca de la ciudad de Rizhao, en la provincia de Shandong, en el este de China, el 9 de agosto de 2025. El cohete despegó a las 00:31 hora de Beijing y puso en la órbita prevista la constelación de satélites Geely-04. El Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan llevó a cabo la misión de lanzamiento desde el mar. (Xinhua/Guo Jinqi) (jg) (da)

2025_08_250810105-scaled Rescatistas buscan personas desaparecidas en China.

Rescatistas buscan personas desaparecidas con perros de búsqueda y rescate, en la aldea de Jiuzhuanggou del poblado de Mapo, en el condado de Yuzhong de la provincia de Gansu, en el noroeste de China, el 9 de agosto de 2025. Las labores de rescate siguen en marcha luego de que lluvias fuertes y continuas provocaran torrentes de montaña en el condado de Yuzhong. (Xinhua) (jg) (da)

2025_08_250809728-scaled "La Marcha de Las Ollas Vacías" convocada por la Comunidad Palestina de Chile.

Personas participan en "La Marcha de Las Ollas Vacías" convocada por la Comunidad Palestina de Chile, 9 de Agosto. FOTO: (Xinhua/Jorge Villegas)/NA.

2025_08_250810824-scaled Miles de personas se manifestaron la noche del sábado en la "Plaza de los Rehenes" de Tel Aviv.

Imagen del 9 de agosto de 2025 de personas israelíes vistos durante una marcha para protestar en contra de la decisión del Ejército israelí para tomar la Ciudad de Gaza, en Tel Aviv, Israel. La planeada toma de la Ciudad de Gaza por parte del Ejército israelí podría tomar al menos seis meses, informó el sábado por la noche la estatal israelí Kan TV News. La decisión del Ejército israelí de tomar el control de la Ciudad de Gaza ha atraído la condena nacional e internacional, y las críticas argumentan que la acción viola el derecho internacional, empeora la crisis humanitaria en Gaza y socava los esfuerzos para lograr un cese al fuego. Mientras tanto, miles de personas se manifestaron la noche del sábado en la "Plaza de los Rehenes" de Tel Aviv, pidiendo el fin de la guerra mediante un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza. (Xinhua/Jamal Awad) (rtg) (ah)

2025_08_250811126-scaled Campamento de refugiados de Balata, en el este de Naplusa, en el norte de Cisjordania.

Miembros de las fuerzas israelíes son vistos durante una operación militar, en el campamento de refugiados de Balata, en el este de Naplusa, en el norte de Cisjordania, el 11 de agosto de 2025. (Xinhua/Nidal Eshtayeh) (rtg) (ah) (vf)

2025_08_250812002 Las Kamikazes, se convirtieron en campeonas de los World Games, en Chengdu, China.

Las jugadoras de la Selección argentina femenina de beach handball, más conocidas como Las Kamikazes, se convirtieron en campeonas de los World Games, en Chengdu, China. Autor: @CAHandball/NA

2025_08_280813003 Gran actuación del nadador Ulises Saravia.

Argentina volvió a sumar una nueva medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción gracias a la gran actuación del nadador Ulises Saravia (CENTRO)en los 100 metros espalda. El tiempo marcado por Saravia fue de 53.8, 13 de Agosto. Autor: @Prensa COA/NA.

2025_08_250813802-scaled Organizaciones de jubilados se movilizaban en las inmediaciones del Congreso.

Organizaciones de jubilados se movilizaban en las inmediaciones del Congreso ante un fuerte operativo policial dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la administración porteña. A las protestas tradicionales de cada miércoles se sumaba el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía aumentos para el sector previsional y la extensión de la moratoria, 13 de Agosto. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

2025_08_250814115 Inversión para la realizar coches voladores.

Eve Air Mobility, subsidiaria del fabricante brasileño de aviones Embraer, anunció hoy jueves la captación de 230 millones de dólares en el mercado para impulsar el desarrollo de sus vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), también conocidos como "coches voladores". Entre los inversores destaca BNDESPar, filial del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad pública federal de Brasil, 14 de Agosto. (Archivo/Xinhua/Claudia Martini) (cm) (ah) (ra) (ce)

2025_08_250814706 Una potente explosión sacudió la zona rural de la provincia siria de Idlib.

Una potente explosión sacudió la zona rural de la provincia siria de Idlib, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras cinco, 14 de Agosto. FOTO: (Xinhua/Str)/NA.

2025_08_250815101 El número de víctimas mortales por las lluvias torrenciales en la India, aumentó a al menos a 60.

El número de víctimas mortales por las lluvias torrenciales repentinas que azotaron el jueves el distrito de Kishtwar, en Cachemira bajo control de la India, aumentó a al menos 60. Un funcionario local confirmó que hasta la mañana de hoy viernes se habían recuperado al menos 60 cuerpos, y que más de 200 personas seguían desaparecidas. Carreteras y puentes fueron destruidos o arrasados, bloqueando el tráfico en la región. Los equipos de rescate enfrentaban grandes dificultades para llegar hasta las víctimas en las zonas afectadas, 15 de Agosto. (Archivo/Xinhua/Javed Dar) (jg) (ah)