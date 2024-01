Una olivícola de Mendoza, la mejor del mundo por tercer año consecutivo

El empresario expresó su orgullo por la obtención de la tercera estrella, que significa “volver a posicionar a la Argentina en lo más alto”.

“Es demostrar que tenemos potencial, que somos un país muy rico y que con esfuerzo podemos lograr cosas maravillosas. Además, este tipo de reconocimientos ayuda a fomentar el consumo de aceite de oliva y posiciona a Mendoza y a nuestro país para siempre en un lugar destacado en la historia de la olivicultura. A la vez, es una señal para la industria, que nunca debe dejar de pedir apoyo para continuar en esta línea de desarrollo y mejora continua”, sostuvo.

El crecimiento y posicionamiento de Laur

El posicionamiento como número uno del mundo en los años 2021, 2022 y 2023, junto con otras acciones realizadas por la Olivícola Laur, han derivado en un crecimiento de productos y en las ventas, y en un incremento del número de turistas extranjeros que visitan la finca.

Actualmente, la aceitera produce más de 600 toneladas de aceite de oliva virgen extra al año -aproximadamente un millón de botellas-, de los cuales casi el 90% se comercializa en el mercado interno.

En cuanto al comercio internacional, China, Corea del Sur, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos son algunos de los mercados a los que exporta sus productos.

Cómo se elabora el ranking EVOO World Ranking

El sistema de calificación del EVOO Ránking Mundial permite saber qué aceites de oliva virgen extra son los más galardonados del mundo y distinguir a las mejores empresas por variedad y tipo, así como detectar qué zonas del mundo se destacan en su producción. De hecho, los altos puntajes obtenidos por Olivícola Laur en los distintos certámenes han colaborado en el posicionamiento de la Argentina como país productor de aceite de alta calidad.

El ranking se lleva a cabo hace más de quince años basándose en el sistema del ranking WR W&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit).