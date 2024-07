Un empresario asesor de Milei, despedido por criticar a Caputo

Además, Karagozian, que conduce su fábrica y comercializa marcas propias junto a su hijo Tommy, tiene apuntó a la situación de los empresarios y los despidos.

Según Karagozian "cuando ves que esto no tiene solución temprana, tenés que despedirlos lo más rápidamente posible porque después no podés ni pagar la indemnización porque no tenés la capacidad financiera para hacerlo, entonces los despedís para sobrevivir a una invernada larga".

Consejo de asesores: cómo queda tras la salida del empresario

Durante la conferencia de la mañana, Adorni había asegurado que se aceptaban voces disidentes en el Gobierno pero remarcó que esa no era la visión que reinaba en la Casa Rosada sobre el rebote de la industria que se mantiene en recesión.

"Es una decisión que no ha tomado el Presidente ni el jefe de asesores", señaló el vocero presidencial, al tiempo que sostuvo que el oficialismo respetan la opinión de "toda persona que diga que la recuperación no se ve". Sin embargo, aclaró, "no coinciden" con esa postura. "La tomamos como una opinión más, pero no estamos de acuerdo", indicó Adorni.

El empresario textil además mantuvo un duro cruce en redes con el subsecretario de Prensa, Javier Lanari. Señaló como "bastante estúpido el comentario" del funcionario, quien elogió la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país.

El resto de los integrantes que aún permanecen en el Consejo de Asesores de Milei son Alec Oxenford, Eduardo Bastitta Harriet, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg y Ramiro Marra. (Cronista/Ámbito).