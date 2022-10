Por qué la ropa es cara, según un conocido empresario textil

"En realidad es porque está dentro de las necesidades básicas de la gente. Lo que mide el IPC es la comercialización y no la producción, y hay que decir que dentro del índice la indumentaria es el único bien transable que no promedia con precios regulados. Comparamos peras con bananas, porque otros sectores promedian con servicios que el Gobierno decidió subsidiar, entonces no muestran la inflación real", argumenta inicialmente en charla con Sitio Andino Karagozian.