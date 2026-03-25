25 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Progresar

Qué esperar del pago de abril de las Becas Progresar 2026

Muchos beneficiarios se preguntan si las Becas Progresar tendrán aumento en abril 2026. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Qué esperar del pago de abril de las Becas Progresar 2026

Qué esperar del pago de abril de las Becas Progresar 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en abril. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Pago de abril de Progresar 2026: qué debés saber sobre los montos y fechas

El Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional, brindando un respaldo económico que facilita el acceso a la educación superior, técnica y universitaria.

Lee además
Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026
Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

Según información oficial, el aumento general del 2,9% aplicado a otras prestaciones de ANSES, basado en la última inflación reportada por el INDEC, no alcanzará a los beneficiarios de este programa, ya que depende del Ministerio de Capital Humano y se maneja bajo su esquema específico.

Por esta razón, se estima que el monto bruto mensual del beneficio se mantendrá en $35.000, aunque solo se deposita el 80% ($28.000) cada mes. El 20% restante se percibe al final del año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada y el cumplimiento del ciclo lectivo correspondiente.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha anunciado ningún aumento ni actualización en la suma destinada a este beneficio estudiantil, por lo que el esquema de pagos continúa vigente sin cambios, garantizando la continuidad del apoyo económico para quienes estén cursando sus estudios.

Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Turistas cada vez más austeros, ¿cuánto gastan en promedio?

Recaudación en caída libre: el ajuste que viene será más duro en 2026

¿Te toca hoy? ANSES informa quiénes cobran este miércoles 25 de marzo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 25 de marzo de 2026

Llega a Mendoza el 5° Seminario Internacional de Cerezas Tempranas: lo que debés saber

El negocio lácteo da un giro y La Serenísima pasa a nuevas manos

Las zonas más baratas para alquilar en Mendoza en marzo 2026 y cuánto cuesta vivir ahí

El chocolate en jaque: cae la producción de huevos de Pascua y preocupa al sector

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei y su motosierra. Otro ajuste se vuelve inevitable según la Fundación Mediterranea ante la caída de la recaudación

Recaudación en caída libre: el ajuste que viene será más duro en 2026

Las Más Leídas

Sismo en Mendoza con epicentro en San Rafael.

Tembló en Mendoza en el feriado nacional: donde fue el epicentro

Fito, el perro de la Policía de Mendoza

Un perro policía recorrió 2 km y encontró a un hombre desaparecido

Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó Nunca Más

Mendoza marchó por la Memoria: miles en las calles y un reclamo que sigue vigente

Voraz incendio en Maipú dejó una vivienda prácticamente destruida

Impactante incendio destruyó casi por completo una casa en Maipú

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil regresará al país

Tras el escándalo por gestos racistas, la Justicia de Brasil tomó una decisión sobre Agostina Páez