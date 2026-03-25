Qué esperar del pago de abril de las Becas Progresar 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en abril. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Pago de abril de Progresar 2026: qué debés saber sobre los montos y fechas El Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional, brindando un respaldo económico que facilita el acceso a la educación superior, técnica y universitaria.

Según información oficial, el aumento general del 2,9% aplicado a otras prestaciones de ANSES, basado en la última inflación reportada por el INDEC, no alcanzará a los beneficiarios de este programa, ya que depende del Ministerio de Capital Humano y se maneja bajo su esquema específico.

Por esta razón, se estima que el monto bruto mensual del beneficio se mantendrá en $35.000, aunque solo se deposita el 80% ($28.000) cada mes. El 20% restante se percibe al final del año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada y el cumplimiento del ciclo lectivo correspondiente.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha anunciado ningún aumento ni actualización en la suma destinada a este beneficio estudiantil, por lo que el esquema de pagos continúa vigente sin cambios, garantizando la continuidad del apoyo económico para quienes estén cursando sus estudios. Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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