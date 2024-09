Qué dijeron el vice del Banco Central y un asesor de Milei antes de su llegada a Mendoza

Al mismo tiempo, el presidente del IAEF abogó por "cambios en materia laboral", tema que está en la agenda del viernes y promete polémica con la presencia de dos referentes de la CGT (Confederación General del Trabajo).

image.png Ramiro Castiñeira, economista e integrante del Consejo de Asesores de Javier Milei Foto: Cristian Lozano

"Cuarto intento de liberar la economía"

Así definió el economista Ramiro Castiñeira el sentido de la decisiones que lleva adelante el Gobierno de Milei. Además de ser director de la consultora Económetrica, Castiñeira es parte del Consejo de Asesores del presidente, que lidera Demian Reidel.

"Argentina abandonó las ideas de la libertad allá por la década del '30. Con el tiempo, la política descubrió los controles de precios y que el Banco Central podía servir para captar votos. Ahora este Gobierno está intentando abandonar ese modelo económico", consideró Castiñeira.

En una reseña de las distintas gestiones del país a lo largo de la historia, el economista comparó a Milei con Arturo Frondizi "el primer presidente en intentar salir del modelo y atraer inversiones extranjeras".

Pero en el repaso de gestiones similares sumó a Carlos Menem (referente reconocido por el propio Milei como su influencia) y más recientemente Mauricio Macri.

"Es el cuarto intento en la historia, pero con dos condiciones que no tuvieron: superávit fiscal y atracción de inversiones que no estén centradas sólo en el mercado interno sino también en la exportación", resaltó.

Asimismo, repasó los que el ministro de Economía Luis Caputo identifica como la fase 1 y fase 2 del plan económico, al decir que "la primera fue eliminar el déficit, que representaba 15 puntos del PBI cuando no podía superar los 3, cerrando los grifos de la emisión. Y la segunda, "secar el charco", del exceso de pesos y sanear los pasivos del Banco Central".

image.png El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning. Foto: Cristian Lozano

Las claves del Banco Central

A propósito, fue el propio vicepresidente del organismo monetario, Vladimir Werning, quien enumeró ante los ejecutivos los pilares de la política que lleva adelante.

"Tenemos sensación de confianza por el progreso logrado hasta ahora. Por caso, los "puts" que comprometían 8 puntos del PBI ya no son un problema", consignó Werning, no sin señalar que la vigencia del tan mentado cepo cambiario "no es algo cómodo, sino una frustración".

Otras definiciones que dejó el vice del Banco Central de la República Argentina en Mendoza:

-"Estamos viendo un punto de giro en el sistema bancario, que debe volver a prestarle al sector privado".

-"Los mercados pueden estar más o menos cómodos con el programa económico, y es natural. Son volátiles".

-"Los pasivos del Banco Central no se los gastó el Tesoro, están ahí, para poder comprar dólares y poder pagar los próximos vencimientos de deuda".

-"Estamos cada vez más cerca de la "canasta de monedas".

-Dólares para importar: "En diciembre pedimos paciencia a las empresas porque teníamos una "frazada corta". El Gobierno anterior dejó los pagos a los importadores en menos del 20%, pero si no pagábamos los compromisos estaríamos mucho peor".