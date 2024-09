Provincias y municipios no podrán incluir más tasas en las facturas de servicios

Nación determinó que no se podrán cobrar tasas municipales y provinciales en las facturas de luz y gas

El gobierno nacional anunció que las provincias y los municipios ya no podrán incluir tasas y recargos en las boletas de los servicios públicos . La medida, anunciada por el ministro Luis Caputo , será publicada este miércoles en el Boletín Oficial y tiene en vilo a las jurisdicciones , que esperan los detalles para conocer los alcances de la disposición.

Según indicaron desde el equipo económico al sitio Infobae, la limitación contemplaría cuáles son los recargos incluidos en la boleta que le llega a cada usuario y no el cobro en sí de esos recargos , que la Nación no puede prohibir por tener, provincias y municipios, autonomía para este tipo de decisiones recaudatorias. La medida, entonces, busca “transparentar” ante el cliente cuál es el nivel de cobro de provincias y municipios por el servicio.

En una imagen de una factura de energía eléctrica del Municipio de La Costa que adjuntó a su mensaje en X, Caputo puntualizó -a manera ilustrativa- cuáles son los recargos impositivos municipales que ya no podrán ser incluidos en el costo del servicio, entre ellos, tasas de seguridad e higiene, cuota social, Bomberos, una asociación cooperadora para un hospital y otras ordenanzas . Santiago Migone, funcionario de la Secretaría de Industria y Comercio, aseguró que “la resolución abarcará, además, a los impuestos provinciales no relacionados con el servicio ”.

El Ministerio de Economía está observando con detenimiento este incremento de tasas que están aplicando los municipios -principalmente bonaerenses- y en el área de Legales analizaban qué estrategia adoptar. Lo dijo Caputo días atrás: “Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.

Además, explicó: “Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye. Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores. Lo peor: cobardemente las Municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas. Ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre. La baja de la inflación es innegociable”.

Si bien la medida es una respuesta -fundamentalmente- a las intendencias municipales de la provincia de Buenos Aires, tiene afectación en todo el país y también en Mendoza.

Tanto desde la Provincia como en los municipios aguardaban la publicación de la resolución para conocer su alcance, pero se especula que podría afectar a algunas de las tasas que se cobran en ambos estamentos.

En principio, la tasa por Alumbrado Público que cobran todas las comunas queda afuera de las disposiciones de la resolución, por lo tanto se seguirá tributando en la boleta de la luz.

Por su parte, la composición de la factura energética en Mendoza incorpora otros ítems, como la Contribución Compensación de los Costos Eléctricos (CCCE), la Tasa Fiscalización y Control - Ley 6497- y la Sobretasa provincial Ley 2539, que se aplica solo a los usuarios de tarifa residencial T1.

Asimismo, desde General Alvear y San Rafael esperaban mayores precisiones sobre lo anunciado por Caputo, ya que en los últimos días ambos departamentos decidieron incorporar una tasa excepcional del 4% para aportar al financiamiento de la lucha antigranizo en sus territorios.