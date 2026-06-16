Mundial 2026: cómo invierten su fortuna los jugadores de la Selección argentina

Hoy debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026 en busca de revalidar su título y la ilusión, pero la generación que conquistó Qatar 2022 y su tercera estrella no solo tiene solucionada su vida económica por sus salarios y premios, sino que muchos de ellos se han transformado en grandes empresarios con fuertes inversiones en el país e internacionalmente.

La tendencia no es nueva, pero en el ciclo actual adquiere una dimensión inédita por la cantidad de jugadores involucrados, la variedad de sectores y la proyección internacional de algunos emprendimientos.

Obviamente Lionel Messi es quien encabeza ese fenómeno de futbolistas empresarios , con una estructura empresarial que ningún otro deportista argentino y quizás mundial ha replicado en su magnitud. Con ingresos estimados en torno a los 130 millones de dólares anuales , el capitán de la Selección administra su marca global a través de las firmas Play Time y Leo Messi Management , que gestionan sus contratos comerciales con empresas como Adidas y Pepsi, además de sus derechos de imagen y academias deportivas. A eso se suma 525 Rosario , una productora audiovisual global cuyo nombre refiere al domicilio familiar en su ciudad natal, surgida de la asociación con la empresa que realizó los documentales sobre su carrera.

Hoteles, gastronomía y negocios globales

En el sector hotelero, Messi opera la cadena MiM Hotels, con establecimientos de lujo en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Andorra y Sotogrande, recientemente asociada a la gestión de Meliá Hotels International. En el plano inmobiliario, desarrolla junto a Ángel Di María el proyecto Carrasco M, un condominio premium en el norte de Rosario con vistas al Paraná, valorado en 7 millones de dólares. La gastronomía también forma parte de su cartera: participa como socio en El Club de la Milanesa, cadena con más de 70 locales en la Argentina y presencia en Miami. En el segmento de bebidas, lanzó su línea Más+, y en el mundo vitivinícola desarrolló una colección en alianza con MM Winemaker, bodega con sede en Génova, que comercializa tres etiquetas bajo su imagen. Por último, junto a Luis Suárez fundó el Deportivo LSM, club que compite en la cuarta división uruguaya con el objetivo de desarrollar talento joven. Y quienes frecuentan su entorno aseguran que hay muchas más inversiones y desarrollos distribuidos en el ámbito familiar.

El vino y Mendoza, otra pasión de los campeones

Distinto en escala, pero similar en orientación, es el caso de Lautaro Martínez. El capitán del Inter de Milán desarrolló junto a su esposa mendocina, Agustina Gandolfo, el proyecto vitivinícola Cittanina, en el distrito de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. La propuesta, desarrollada sobre una finca con viñedos centenarios, es una apuesta enoturística que integra producción, gastronomía y paisaje regional. La línea comprende dos varietales 100% Malbec, Pasión y Coraje, que ya se exportan a Europa. El proyecto busca posicionarse en el segmento premium y capitalizar la identidad mendocina como diferencial de origen.

image Lautaro Martínez y su esposa la mendocina Agustina Gandolfo, vino y enoturismo en Las Compuertas en su vida empresarial

Pero no es el único empresario vitivinícola. Leandro Paredes lanzó en 2022 su bodega Mi Victoria. El año pasado presentó LP32, una edición especial de 6.000 botellas, con precio unitario de entre 25.000 y 30.000 pesos, elaborada en la Bodega Barberis. La iniciativa integra a su esposa, Camila Galante, como responsable del diseño y la identidad estética, y apela en sus etiquetas a referencias personales y a su vínculo con Boca Juniors. Al universo vitivinícola mendocino también se suma el tercer arquero de Qatar, Franco Armani, que desde 2021 participa como socio en la bodega Finca Cuadro Benegas, de San Rafael.

image Leandro Paredes, el 5 de la selección argentina, firma una de las barricas de sus vinos







Bebidas funcionales y apuestas saludables

El mercado de bebidas funcionales concentra otro grupo de inversiones. Rodrigo De Paul lanzó Shhh!, una bebida energizante elaborada con miel, jalea real, cafeína de origen natural, ginseng y vitaminas, sin azúcares refinados ni conservantes artificiales. El proyecto, desarrollado junto a los emprendedores Santiago Parodi y Marcos Guevara Lynch, fue presentado oficialmente en 2025 con proyecciones de facturación de 6 millones de dólares en su primer año de ventas.

Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, encaró una estrategia similar, pero orientada al mercado británico: lanzó Hearth, una bebida a base de yerba mate sin azúcar agregada ni aditivos artificiales, posicionada como alternativa saludable en un segmento competitivo. El jugador es copropietario de la marca y principal vocero de su campaña de difusión.

Agua mineral, diseño e indumentaria

El héroe del 2022, Dibu Martínez, diversificó su patrimonio por otro camino. Su familia adquirió una planta de agua mineral en Puerto Yeruá, Concordia, restauró el edificio histórico, que data de más de tres décadas, y lanzó una marca propia de agua envasada que generará entre 15 y 20 puestos de trabajo locales. En paralelo, su esposa, Mandinha, dirige en Londres Mi Sueños Kids, empresa de diseño de espacios infantiles fundada en 2014, con servicio integral de planificación, instalación y postventa.

En el rubro indumentaria se inscriben dos iniciativas recientes. Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, lanzó junto a su pareja, Valentina Cervantes, una marca de ropa urbana orientada al segmento lifestyle, presentada a través de una campaña protagonizada por la pareja y sus hijos. Nicolás Tagliafico, defensor del Olympique de Lyon, desarrolló una cápsula de ropa en colaboración con su pareja, Carolina Calvagni, quien tuvo a su cargo la dirección creativa del proyecto.

Producción agropecuaria y activos reales

Completa el cuadro Paulo Dybala, que en 2019 adquirió La Selva, estancia de 700 hectáreas en el norte de Córdoba, valuada en cerca de 5 millones de dólares, dedicada a producción agrícola y ganadera bajo la gestión operativa de su hermano.

El patrón que Messi consolidó en su máxima expresión, marca global, activos productivos, negocios escalables e identidad argentina exportable, se replica, con distintas dimensiones, en el resto de la Selección. La cancha y el balance coexisten sin contradicción.