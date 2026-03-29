Minería y tecnología: el rol estratégico del cobre en la fabricación de paneles solares

El avance hacia una matriz energética más limpia en todo el mundo demanda cada vez más de la producción de la minería . Sin el aporte estratégico del cobre , sería físicamente imposible fabricar los conductores eléctricos que permiten transformar el sol y el viento en la energía que usás a diario.

Fijate que las tecnologías de energía de bajas emisiones consumen mucho más metal que las plantas de combustibles fósiles tradicionales. Un parque solar, por ejemplo, requiere aproximadamente 4 toneladas de este metal por cada megavatio de potencia instalada.

En el caso de la energía eólica, la demanda es todavía más impactante porque se usa en los generadores, transformadores y kilómetros de cableado. Se estima que una sola turbina puede contener una cantidad de material valuada en miles de dólares , siendo el componente más intensivo en el uso de metales críticos.

Según proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda mundial de este recurso podría dispararse un 70% para el año 2050 . Esto significa que el mundo necesitará cerca de 39.5 millones de toneladas anuales para cubrir la expansión de los vehículos eléctricos y las redes de almacenamiento.

Actualmente, las tecnologías "verdes" representan cerca del 24% del consumo global de este metal, pero ese número llegará casi al 45% en las próximas décadas. Este crecimiento pone a las regiones productoras en una posición estratégica para liderar la lucha contra el cambio climático mediante una extracción responsable y eficiente.

paneles solares, energías renovables Minería | El cobre como elemento base para las energías renovables

Un metal indispensable para el día a día

No pienses que este mineral sólo está en grandes parques industriales; su presencia es vital en la infraestructura digital y el transporte moderno. Los autos eléctricos contienen el triple de conductores que un motor convencional, lo que demuestra que la transición hacia lo eléctrico es, en esencia, una transición hacia el metal rojo.

Apostar por el desarrollo de esta industria es asegurar los materiales necesarios para un futuro sostenible y tecnológicamente avanzado. El desafío para los próximos años será balancear esta enorme demanda con procesos que cuiden el entorno, garantizando que la energía del mañana sea realmente limpia desde su origen mineral.