Luis Caputo avanza hacia la dolarización: ¿qué medidas pueden acompañar el proceso?

Tras la flexibilización del cepo cambiario y el rumbo político del país, los sistemas de los bancos, billeteras y tarjeta de crédito ya reúnen las condiciones para transaccionar en la moneda estadounidense. Sin embargo, es un rumbo que todavía no alcanza el suficiente consenso social. Por un lado, los negocios no ofrecen sus productos en valor dólar y, por otro, las personas no realizan sus compras con el billete norteamericano. Si bien los deseos del gobierno están orientados en ese sentido, todavía no se vuelca hacia la sociedad.