Nuevos interesados

Los supermercados chinos buscan quedarse con una parte de Carrefour Argentina

La salida de Carrefour de Argentina moviliza a cadenas, fondos y supermercados chinos en una operación clave para el futuro del retail local.

Carrefour Boedo - 391426

Con cerca de 700 puntos de venta (19 en Mendoza) distribuidos en distintos formatos, la salida del grupo francés configura una de las operaciones más relevantes de los últimos años para el comercio minorista local.

A la lista de postulantes que maneja el Deutsche Bank y que ya informó este medio, ahora se suman dos nuevos interesados en quedarse con una parte del negocio: la cadena española de cercanías Dia, que ya opera en Argentina, y la Cámara de Supermercados Chinos, que estarían pujando por los locales del formato Express, de los cuales en Mendoza y Gran Mendoza la cadena francesa tiene 11.

Lejos de ser una determinación intempestiva, el retiro de Carrefour responde a un cambio de estrategia global. La casa matriz ha optado por concentrar sus inversiones en mercados considerados estratégicos, evitando destinar grandes sumas de capital a filiales que requieren una fuerte inyección de recursos para sostener su operación. Argentina, que desde hace tiempo ha perdido atractivo para las multinacionales, quedó fuera de esa prioridad.

La salida se enmarca en una tendencia que también han seguido otras firmas internacionales como Walmart, Procter & Gamble y Telefónica, que en los últimos años eligieron reducir o ceder su presencia en el país. La caída del consumo, sumada a un escenario económico inestable, aceleró esta decisión.

Supermercados Carrefour: interesados con perfiles diversos

El proceso de venta, coordinado por el Deutsche Bank, despertó el interés de actores muy diversos. Entre los potenciales compradores figuran cadenas con experiencia en el sector, fondos de inversión y compañías que buscan ampliar su presencia en el consumo masivo.

En la lista aparecen nombres tradicionales como Coto y La Anónima, junto a inversores con trayectoria en otras áreas como Manuel Antelo (Grupo One) o el fondo Inverlat, propietario de Havanna. También se suman competidores con fuerte capital como GDN, grupo liderado por Francisco de Narváez, que en 2020 adquirió las operaciones de Walmart en Argentina y aspira a expandir su red Changomás.

El interés por la estructura de Carrefour se sustenta en la capilaridad de su red: los hipermercados y locales de proximidad tienen una presencia consolidada tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las principales plazas del interior. Para algunos inversores, la adquisición representa una vía rápida para acceder a mercados de gran volumen sin necesidad de desarrollar una red propia desde cero.

Locales de proximidad, un negocio apreciado

El interés de los potenciales compradores varía según el formato de los locales. En el caso de las grandes superficies, grupos como Inverlat (dueños de Havanna), Coto, La Anónima y Grupo One concentran sus propuestas en los hipermercados, que implican una negociación más compleja. Carrefour busca conservar una presencia acotada en el país, lo que podría incluir el mantenimiento de algunas de sus principales tiendas.

En cuanto a los locales de proximidad, la situación es diferente. La compañía francesa estaría dispuesta a desprenderse de todas las sucursales Express, lo que abre la puerta a nuevos jugadores. En este segmento, la cadena Dia surge como uno de los interesados más fuertes. Su actual CEO, Martín Tolcachir, proviene de Carrefour, lo que facilitaría la transición operativa.

Otro competidor en este segmento es el supermercadismo chino, nucleado en CEDEAPSA. Los autoservicios asiáticos, con más de 13.000 locales en todo el país, ven en la adquisición de los Express una oportunidad para recuperar participación en la Ciudad de Buenos Aires, donde este formato les ha disputado mercado desde su introducción en 2008.

Carrefour express, supermercado, mercado, precios, aumento, inflación, super, canasta basica, gondola .jpg
Los Carrefour Express están en la mira de la cámara de supermercados chinos para quedarse con ellos.

Intereses estratégicos y condiciones de negociación

Entre los factores que definirán la operación está la posible reestructuración de la red antes de la venta. Algunos potenciales compradores, como GDN, plantean que eventuales ajustes de personal y costos derivados de cesantías corran por cuenta de Carrefour antes de concretar cualquier adquisición.

Asimismo, los términos de la venta podrían segmentar la operación en bloques: grandes superficies por un lado, tiendas de proximidad por otro. Esto permitiría diversificar los compradores y adecuar las propuestas a las capacidades de cada grupo inversor.

Una operación con impacto estructural en el sector

La salida de Carrefour y, si además se desmembra, será una reconfiguración fuerte en el mapa del retail en Argentina. Cualquiera sea el desenlace, el mercado asistirá a una redistribución de activos que alterará el peso relativo de las principales cadenas o marcará la llegada importante de nuevos jugadores.

La decisión del grupo francés refuerza, además, una tendencia que ya se venía consolidando: la preferencia de las multinacionales por mercados más previsibles, menores necesidades de capital y, sobre todo, con muchos consumidores con capacidad adquisitiva. En el otro lado de la mesa, los actores locales encuentran en este tipo de operaciones una oportunidad para expandirse sobre estructuras ya consolidadas y a valores mucho más bajos que si tuvieran que realizar su propio desarrollo.

