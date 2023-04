Las comunas podrán sumarse a la lucha antigranizo en Mendoza

Ahora, cuando el ciclo 2022-23 está en la recta final (comienza cada año en octubre y finaliza en abril del año siguiente), se abre la convocatoria "a todos los Municipios de la Provincia de Mendoza a suscribir 962 acciones Clase B ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 100 por acción y con derecho a un (1) voto cada acción". Y así convertirse en accionistas minoritarios, ya que la mitad más uno corresponde a la Provincia.

"La ley estipula que luego de un tiempo se ofrezcan acciones a los municipios. El propósito es dar la mayor transparencia y participación posible al sistema, dado que la lucha antigranizo es un tema sensible sobre todo en zonas como el Este y el Sur provincial", señaló el director de Agricultura y Contingencias Climáticas, Julio Eluani .

Como quedaría el paquete

El nuevo esquema, si es que finalmente el paquete accionario se modifica con la nueva participación municipal, entrará a regir a partir de la próxima campaña. Es decir, desde octubre de 2023.

Según la responsable del área de Compliance e Integridad de AEMSA, Lucía Toso, "estamos cumpliendo con los plazos y términos, para que los municipios puedan ser parte de la empresa. Aunque no les da derecho a un lugar en el directorio, a partir de un aporte de capital proporcional podrán participar de la toma de decisiones y elección de autoridades en asamblea".

De acuerdo al esquema previsto por ley, el capital de AEMSA terminará de conformarse así:

a) Acciones Clase A: son acciones ordinarias, con derecho a 1 voto por acción y representan el 51% del capital societario de titularidad exclusiva del Estado Provincial.

b) Acciones Clase B: corresponden a las Municipalidades que suscriban y se conviertan en titulares de hasta el 10% del paquete luego de la convocatoria reciente. Cada acción da derecho a un voto para decidir.

c) Acciones Clase C: equivaldrán al 39% del capital societario de titularidad de la Provincia. Está previsto que la oferta sea por licitación pública, aunque por el momento siguen "en custodia" del Ejecutivo.

Asimismo, las clase A y B, en caso de transferirse, deberán tener aval previo de la Legislatura, con el voto de 2/3 de los presentes de cada Cámara.

Mecanismo: el caso Alvear

¿Qué porcentaje del paquete accionario podrán captar las comunas que se sumen? El criterio aplicado para suscribir las acciones es hacerlo según el coeficiente de participación municipal de tributos.

Así las cosas, hasta ahora la única comuna accionista de AEMSA es General Alvear. Actualmente el municipio sureño posee 0,38% del total del paquete, con lo cual resta un 9,62% por suscribir para el resto.

De acuerdo al artículo 5.2 del Estatuto Social de la empresa, y el artículo 2 de la ley 8987 que la creó, las Acciones clase B "se podrán distribuir entre los municipios de acuerdo al coeficiente de participación municipal de tributos".

"Aunque no nos han notificado al respecto, es una posibilidad cuya viabilidad o no estudiaremos llegado el caso. Como lo hemos hecho con muchos temas que no son de competencia estricta del municipio", consignó al respecto Maximiliano Gabrielli, responsable de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Maipú.

Pero no bastará con la decisión de cada intendente o intendenta. De acuerdo a la reglamentación, los municipios deberán contar con la Ordenanza del respectivo Concejo Deliberante que exprese la voluntad de suscribir acciones de AEMSA "y notificarla fehacientemente" por escrito a la sede de la firma, en Hangar 7 (sector sur), IV Brigada Aérea, Ruta Nacional 40, Km. 7,5, de Las Heras, donde duermen las aeronaves y se almacena el stock de insumos para la lucha.

Para eso, desde el 5 de abril, día de apertura de la convocatoria, ya empezó a correr el plazo de 6 meses. Si hasta entonces las acciones no quedan en manos de las comunas, la Provincia pasará automáticamente a ser la titular definitiva.