3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Economía doméstica

La brecha entre el salario mínimo y la canasta básica en Argentina: una comparación con América Latina

Cuál es el salario mínimo que se establece por ley y cuánto cuesta realmente vivir. En qué situación está Argentina en comparación al resto de la región.

La brecha entre el salario mínimo y la canasta básica en Argentina: una comparación con América Latina

La brecha entre el salario mínimo y la canasta básica en Argentina: una comparación con América Latina

 Por Soledad Maturano

Los trabajadores cuentan con una base de referencia para determinar sus ingresos: el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM). Este monto suele acordarse entre sindicatos, empresarios y el Estado, aunque en la Argentina, en el último período, fue definido por decreto ante la falta de acuerdo entre las partes.

El salario mínimo opera como un piso legal que los empleadores no pueden vulnerar y que, en teoría, debería ser suficiente para garantizar una vida digna, incentivar el consumo y aportar cierta estabilidad a quienes viven de su trabajo. Sin embargo, en la práctica, ese objetivo está lejos de cumplirse.

Lee además
Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial
Salarios

Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial
Sector por sector, cuál es el salario de los trabajadores en marzo de 2026
Negociación

Sector por sector, cuál es el salario de los trabajadores en marzo de 2026

Hoy, el salario mínimo en la Argentina se ubica en $346.800. Se trata de un monto bajo en relación con el costo de vida y que, además, cumple un rol clave como parámetro para otros ingresos, como las jubilaciones mínimas, lo que amplifica su impacto social.

billetera salario
El salario mínimo es un piso legal que los empleadores no pueden vulnerar.

El salario mínimo es un piso legal que los empleadores no pueden vulnerar.

El salario mínimo argentino en comparación con la región

Para dimensionar esta situación, resulta útil observar qué ocurre en otros países de América Latina. A comienzos de 2026, los salarios mínimos en la región se expresan de la siguiente manera, en moneda local y con su correspondiente conversión a dólares:

  • Argentina: $346.800 pesos (246,22 dólares)
  • Bolivia: 3.000 bolivianos (437,18 dólares)
  • Brasil: 1.621 reales (300,79 dólares)
  • Colombia: 1.750.905 pesos colombianos (466,50 dólares)
  • Costa Rica: 373.092,3 colones (791,21 dólares)
  • Chile: $539.000 pesos chilenos (616,78 dólares)
  • México: $9.582,47 pesos mexicanos (549,37 dólares)
  • Paraguay: 2.899.048 guaraníes (449,22 dólares)
  • Uruguay: $24.572 pesos uruguayos (639,65 dólares)
  • Perú: 1.130 soles (336,80 dólares)

Este medio realizó la conversión a dólares a través de Wise, con el objetivo de unificar criterios. El primer dato que surge del relevamiento es claro: Argentina es el país con el salario mínimo más bajo entre los analizados.

pedidos ya, moto, delivery.jpg
Argentina se ubica por detrás de varios países en la relación salario mínimo vs. costo de vida.

Argentina se ubica por detrás de varios países en la relación salario mínimo vs. costo de vida.

Salario mínimo y canasta básica: una brecha estructural

El salario mínimo sólo cobra sentido cuando se lo pone en relación con el costo de vida. En la Argentina, ese parámetro está dado por la canasta básica, que marca el ingreso necesario para que un hogar no sea considerado pobre.

De acuerdo con el último dato del INDEC, la canasta básica total se ubica en $1.360.299 mensuales. Este valor incluye alimentos, transporte, vestimenta, educación, salud y vivienda: lo indispensable para sostener la vida cotidiana.

La distancia entre ambos indicadores es significativa. Al salario mínimo argentino le faltan $1.013.499 para alcanzar el umbral que evita caer en la pobreza. Ese millón trescientos mil pesos funciona, en los hechos, como un piso mínimo indispensable.

Una brecha regional que no es inevitable

Esta diferencia entre salario mínimo y canasta básica se repite en otros países de América Latina, aunque no con la misma profundidad. De acuerdo con un estudio de la consultora Boson Planning, en Colombia, Chile, Costa Rica y México el salario mínimo tampoco alcanza para cubrir completamente la canasta familiar:

  • Colombia: canasta familiar de 1.840.792 pesos colombianos (490,62 dólares) frente a un salario mínimo de 466,50 dólares.
  • Chile: canasta familiar de 638.118 pesos chilenos (733,70 dólares) frente a un salario mínimo de 616,78 dólares.
  • Costa Rica: canasta familiar de 508.600 colones (1.078,57 dólares) frente a un salario mínimo de 791,21 dólares.
  • México: canasta familiar de 19.236,40 pesos mexicanos (1.117,45 dólares) frente a un salario mínimo de 549,37 dólares.
inflación carro supermercado vacío
De acuerdo con el último dato del INDEC, la canasta básica en Argentina es de $1.360.299.

De acuerdo con el último dato del INDEC, la canasta básica en Argentina es de $1.360.299.

Sin embargo, es importante aclarar que esta brecha no es una regla universal. En algunos países del mundo, el salario mínimo está directamente alineado con el costo de la canasta básica, lo que permite que el ingreso mínimo cumpla efectivamente su función: garantizar condiciones materiales básicas para la reproducción de la vida.

A grandes rasgos, en ninguno de los países latinoamericanos tomados como referencia el salario mínimo logra cumplir plenamente su función básica: garantizar las condiciones elementales para la reproducción de la vida -alimentación, vestimenta, vivienda y servicios esenciales-.

Sin embargo, nuestro país se distingue por la profundidad de la brecha, que resulta más marcada que en el resto de la región y deja al ingreso mínimo cada vez más lejos del costo real de vivir.

Temas
Seguí leyendo

Cuánto gana un empleado de comercio en marzo 2026: la escala salarial completa

Paritarias: nueva reunión y cuarto intermedio para otro sector de trabajadores estatales

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales

Paritarias: por qué los médicos rechazaron la primera oferta y cuál fue el aumento propuesto

Mercado laboral en crisis: más horas de trabajo, salarios en caída y precarización creciente

Paritarias: otro gremio rechazó la propuesta del gobierno y pasó a cuarto intermedio

Las ventas de autos usados cayeron 12,6% en febrero: qué advierten las concesionarias

La recaudación tributaria cayó en febrero y vuelve a presionar el ajuste fiscal

LO QUE SE LEE AHORA
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se reunión con directivos de First Quantum Minerals
en la vidriera del mundo

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial

Las Más Leídas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.
tras un robo en su casa

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.
el vecino quedó detenido

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
complicado

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se reunión con directivos de First Quantum Minerals
en la vidriera del mundo

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial