Javier Milei y los salarios: ¿Recuperación real o ajuste encubierto?

La distorsión en la evolución de los salarios

No obstante, un análisis más detallado de los datos revela que la narrativa oficial no se sostiene en un examen riguroso. El informe del Indec muestra que los salarios del sector privado registrado aumentaron un 2,8%, los del sector público solo un 1,7%, mientras que los del sector informal crecieron un 6,8%. Este último dato resulta particularmente llamativo, ya que sugiere que los salarios de los trabajadores no registrados habrían aumentado más que los de los registrados, lo cual es inusual y contradictorio con la lógica del mercado laboral, y difícilmente alguien pueda afirmar en la calle que es cierto.