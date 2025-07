Javier Milei y la Mesa de Enlace: otra ronda de promesas

Los dirigentes valoraron el tono institucional del encuentro, aunque no ocultaron su decepción ante la falta de definiciones. “Las retenciones están en la mira, pero no hay espacio para bajar nada por el momento”, sintetizó Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural. Andrea Sarnari, de Federación Agraria, señaló que el compromiso del presidente es avanzar hacia una eliminación “definitiva, no transitoria”, pero que aún no hay un calendario.