Impuesto a las Ganancias: el Gobierno Nacional anticipó que actualizará el piso

Con respecto a la posibilidad de que sea tenido en cuenta el primer trimestre de 2024 para el cobro del impuesto, el funcionario nacional opinó que “si no se elimina” ese punto con la nueva ley “obviamente, como es anual, tiene que pagarse a fin de año” , pero que ese tema todavía lo está discutiendo el Ministerio de Economía.

“No sé. No puedo contestar eso hoy porque no tengo esa información”, señaló Francos al ser consultado en radio La Red por si la idea del Gobierno es eliminar este primer trimestre como retroactivo de una ley que aún no está ni en debate ni vigencia.