"Hasta marzo habrá subas de precios semanales e incluso diarios"

"Esto ya lo vivimos pero hacía rato que no había cambios tan drásticos y tan rápido. Es tan abrumador que no alcanzamos a procesar toda la información. Desde la época de Cavallo que tampoco se veía gente, como ahora, a la expectativa de los anuncios económicos. Incluso muchas personas que normalmente no siguen noticias económicas ahora esperaban lo que podía decir Caputo", consideró el economista y docente Marcelo LIcanic, como parte de un análisis que anticipa cuál será la dinámica inflacionaria.