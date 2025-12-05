Enoturismo, alojamientos y gastronomía: cómo disfrutar de "manso" fin de semana largo en Mendoza

La provincia de Mendoza combina lo mejor del enoturismo , la gastronomía, paisajes únicos y experiencias inolvidables. Este fin de semana largo es una nueva oportunidad para conocer el territorio mendocino y saborear exquisitos platos con precios módicos.

Ente Mendoza Turismo (EMETUR) impulsa promociones para que todos puedan disfrutar de un buen servicio de alojamiento, gastronomía de excelencia y experiencias vitivinícolas a un valor accesible.

Las propuestas a un precio base están disponibles hasta el 15 de febrero y los interesados pueden elegir entre una gran variedad de prestadores, bodegas y restaurantes a lo largo de todo el territorio mendocino .

"Manso alojamiento" propone una escapada ideal en base doble, con desayuno incluido por hasta $100.000. Hay una amplia oferta de prestadores en el sur y este mendocino, como también en Valle de Uco , Gran Mendoza , precordillera y Alta Montaña .

Los mendocinos y turistas pueden disfrutar de degustaciones y visitas a bodegas este fin de semana largo.

Los interesados podrán optar por casas, hostel, cabaña, domos, hotel, apart hotel, y complejos turísticos. A través de la página de Mendoza Turismo se pueden conocer las propuestas y los precios, algunas ofertas son:

Casa de Montaña en Luján de Cuyo totalmente equipada, con fogón y parrilla, desayuno incluido, por $97.000.

totalmente equipada, con fogón y parrilla, desayuno incluido, por $97.000. Cabaña en San Rafael , con capacidad para hasta seis personas, cochera techada, pileta, quincho y sala de juegos, por $100.000 por noche para dos personas.

, con capacidad para hasta seis personas, cochera techada, pileta, quincho y sala de juegos, por $100.000 por noche para dos personas. Casa de campo en Tunuyán , base para dos personas, habitación con baño en suite y desayuno, por $80.000.

, base para dos personas, habitación con baño en suite y desayuno, por $80.000. Domo en Uspallata para dos personas con desayuno incluido, por $100.000.

Gastronomía de excelencia en Mendoza

A lo largo de toda la provincia, hay propuestas con una gran variedad de platos. "Manso Menú" ofrece gastronomía con valores que alcanzan los $35.000. Cada restaurant tiene sugerencias y algunas son de tres pasos e incluso hay para vegetarianos. Hay establecimientos gourmet, familiares, cervecerías, bares, comida rápida, confiterías y casas de té.

Parador en Tunuyán: de entrada ofrecen recepción de berenjenas y zucchinis, humita o empanada de carne; el plato principal puede ser osobuco al disco con guarnición o canelones con salsa; el postre es a elección, al igual que la bebida e incluye café. Todo el menú por $35.000.

de ofrecen recepción de berenjenas y zucchinis, humita o empanada de carne; el puede ser osobuco al disco con guarnición o canelones con salsa; el es a elección, al igual que la bebida e incluye Todo el menú por $35.000. Restaurant gourmet en San Rafael : de entrada ofrecen dúo de empanadas o tortilla de papa; el plato principal puede ser carne a la masa o spaguettis con pesto y albahaca, mientras que el postre es flan tradicional y la bebida es cerveza rubia. Todo el menú tiene un valor de $30.000.

: de ofrecen dúo de empanadas o tortilla de papa; el puede ser carne a la masa o spaguettis con pesto y albahaca, mientras que el es flan tradicional y la es cerveza rubia. Todo el menú tiene un valor de $30.000. Restaurant familiar en Guaymallén: de entrada dos empanadas, como plato principal sorrentinos rellenos de jamón y queso con salsa bolognesa, y de postre flan casero con dulce de leche, mientras que la bebida puede ser gaseosa o vino. El menú completo vale $18.000.

Enoturismo y "Mansa Bodega"

Los amantes del vino también pueden optar por recorridos y degustaciones por las mejores bodegas del territorio mendocino por valores que alcanzan los $15.000 por persona. Algunas propuestas son:

Luján de Cuyo: tour guiado por viñedo y bodega, seguido de una degustación de tres vinos clásicos, acompañada por un maridaje de quesos y mermeladas, por $15.000.

tour guiado por viñedo y bodega, seguido de una degustación de tres vinos clásicos, acompañada por un maridaje de quesos y mermeladas, por $15.000. San Rafael: recorrido personalizado realizado por sus dueños para conocer bodega y viñedo; degustación de tres vinos tintos acompañados de un típico sandwich de jamón crudo, con aceite de oliva de elaboración casera, tomates secos y colchón de verdes, por $15.000.

recorrido personalizado realizado por sus dueños para conocer bodega y viñedo; degustación de tres vinos tintos acompañados de un típico sandwich de jamón crudo, con aceite de oliva de elaboración casera, tomates secos y colchón de verdes, por $15.000. San Martín : visita temática sobre vino orgánico y salud, degustación de un vino blanco o rosado, más un tinto natural, sin filtrar, prebiótico, por $10.000.

: visita temática sobre vino orgánico y salud, degustación de un vino blanco o rosado, más un tinto natural, sin filtrar, prebiótico, por $10.000. Tupungato: recorrido por los viñedos, jardines y distintos sectores de bodega, degustación dirigida de seis varietales, acompañados con una tabla de quesos, tostadas o galletas y una selección de frutos secos, por $15.000.

Para conocer más propuestas a lo largo de toda la provincia, se puede ingresar a la página web de Turismo de Mendoza: https://mendoza.tur.ar/