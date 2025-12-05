5 de diciembre de 2025
{}
Riesgo país: cómo queda posicionada Argentina en América Latina y por qué influye en la economía familiar

Argentina redujo su riesgo país desde los picos del año, pero aún supera a la región. Cómo se posiciona hoy y qué efectos tiene en la economía nacional.

 Por Paula Pia Ariet

El riesgo país es uno de los indicadores más sensibles para medir la confianza en una economía. Resume en un número el nivel de riesgo considerado por los mercados internacionales para prestarle dinero a un país. Aunque parezca un concepto financiero lejano, sus variaciones definen condiciones concretas que afectan la inversión, el crédito, el empleo y la posibilidad de crecimiento.

En este marco, los últimos datos regionales elaborados por MegaQM permiten ver con claridad dónde se ubica hoy Argentina y cómo cambió su posición durante el año.

riesgo pais2
El riesgo país es uno de los indicadores para medir la confianza en la economía de un país.

Cómo quedó Argentina en el mapa regional del riesgo país

Según el informe, el riesgo país argentino cerró el 25 de noviembre de 2025 en 654 puntos básicos, un nivel inferior al registrado en octubre (975) y muy por debajo del pico de septiembre, cuando alcanzó 1.091 puntos. Esta compresión de 437 puntos en apenas dos meses refleja una mejora en la percepción de los mercados, aunque Argentina continúa entre los países de mayor riesgo de la región. Solo Ecuador (595 al cierre de noviembre) y, fuera del cuadro, casos extremos como Venezuela muestran niveles comparables o superiores.

El contraste regional es claro. Uruguay, con 75 puntos, y Chile, con 102, mantienen su liderazgo como las economías más confiables de América Latina. El bloque de bajo riesgo (Latam Low Risk), que incluye además a Perú, Paraguay y Brasil, presenta un promedio de 128 puntos. Esto significa que Argentina multiplica por cinco el riesgo del grupo más estable de la región.

En el segmento intermedio (Latam High Risk), integrado por México, Colombia, Honduras y El Salvador, los valores se ubican entre 234 y 363 puntos. Aunque presentan volatilidad, se mantienen lejos del umbral que limita el financiamiento internacional.

Con sus 654 puntos, Argentina se mantiene por encima del promedio de este grupo, pero con una tendencia descendente significativa.

El reporte también señala que, mientras la mayoría de los países redujeron su riesgo país entre enero y noviembre, Argentina es uno de los que más corrigieron a la baja desde los picos del año. Aun así, respecto de enero la variación sigue siendo de +75 puntos, evidencia de que todavía persisten tensiones estructurales que condicionan la estabilidad.

¿Por qué tenemos que mirar el riesgo país?

El riesgo país es mucho más que un termómetro de los mercados financieros. Para la Argentina, mirarlo importa por al menos cuatro razones:

  • Define el costo del crédito para el Estado. Si el riesgo es alto, el país debe pagar tasas más elevadas o directamente queda fuera del financiamiento global. Esto reduce recursos para infraestructura, energía, rutas, escuelas o programas de inversión.
  • Afecta a las empresas. El acceso al crédito corporativo depende de cuánto confían los mercados en la estabilidad del país. Un riesgo elevado desalienta proyectos de largo plazo, limita la creación de empleo y frena inversiones en tecnología y expansión.
  • Influye en los salarios y el empleo. Cuando el financiamiento falta, se frena la actividad económica y las empresas ajustan planteles o frenan nuevas contrataciones. Un riesgo país bajo genera más previsibilidad y más demanda de trabajo.
  • Impacta en el crédito personal y en la capacidad de consumo. Los bancos trasladan parte del riesgo país a sus tasas. Esto encarece créditos hipotecarios, personales o productivos, y afecta a familias y pymes.

Es una señal de confianza. Una economía con riesgo país estable y en descenso envía un mensaje claro: previsibilidad, reglas claras y capacidad de pago. Eso atrae inversiones y estabiliza expectativas.

clase media cuentas dinero plata servicios
Un riesgo país alto impacta directamente sobre las economías familiares

Impacto de un riesgo país alto en la economía y en el bolsillo de las familias

Un riesgo país de 654 puntos sigue siendo elevado. Para el Estado, implica que financiarse en los mercados globales continúa siendo costoso. Para las empresas, todavía representa tasas altas y un clima que exige cautela. Para las familias, se traduce en créditos caros, salarios que tardan en recuperarse y menor previsibilidad.

La reducción reciente, sin embargo, abre un margen de optimismo: si el país consigue sostener un proceso ordenado y consistente, la compresión del riesgo país puede continuar. Bajar otros 400 o 500 puntos no es solo un objetivo financiero: es la condición indispensable para que Argentina acceda a crédito accesible, genere más empleo formal y permita que las familias vuelvan a planificar con horizonte

