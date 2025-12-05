ANSES: quiénes cobran este viernes 5 de diciembre de 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 5 de diciembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Noviembre - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 10 de diciembre. Noviembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de noviembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de diciembre.

calendario, Anses.jpg ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de diciembre ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de diciembre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: 12 de diciembre

Documentos terminados en 4: 15 de diciembre

Documentos terminados en 5: 16 de diciembre

Documentos terminados en 6: 17 de diciembre

Documentos terminados en 7: 18 de diciembre

Documentos terminados en 8: 19 de diciembre

Documentos terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de diciembre

Documentos terminados en 1: 11 de diciembre

Documentos terminados en 2: 12 de diciembre

Documentos terminados en 3: 15 de diciembre

Documentos terminados en 4: 16 de diciembre

Documentos terminados en 5: 17 de diciembre

Documentos terminados en 6: 18 de diciembre

Documentos terminados en 7: 19 de diciembre

Documentos terminados en 8: 22 de diciembre

Documentos terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 19 de diciembre La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026

: todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de diciembre al 12 de enero de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de diciembre Desempleo Plan 2 Noviembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de diciembre al 10 de este mismo mes. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.