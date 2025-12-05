5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 5 de diciembre de 2025

ANSES informa que sigue el pago de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas correspondientes a noviembre.

ANSES: quiénes cobran este viernes 5 de diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 5 de diciembre de 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 5 de diciembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este viernes 5 de diciembre de 2025

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Noviembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.
  • Noviembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Lee además
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de diciembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de diciembre de 2025

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de noviembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de diciembre.

calendario, Anses.jpg
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario de pagos completo para el mes de diciembre

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de diciembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de diciembre al 12 de enero de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Desempleo Plan 2

  • Noviembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de diciembre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en diciembre 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 2 de diciembre de 2025

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 28 de noviembre de 2025

La Consulta amplía su atención: nuevos equipos y presencia semanal de ANSES

Cómo solicitar la Pensión No Contributiva en diciembre 2025: requisitos y pasos

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite video
PREOCUPACIÓN

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Las Más Leídas

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Atención mendocinos y turistas: rige una alerta amarilla por tormentas. 
Alerta amarilla

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven
Inseguridad

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Te Puede Interesar

El relevamieto del INDEC con actores de la industria muestra pesimismo empresarial
Perspectivas industriales

Industria argentina: Ni el INDEC puede ocultar el malestar empresario

Por Marcelo López Álvarez
Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Por Claudio Altamirano
Matias Morales fue detenido en San Juan por la Policía de Mendoza
Avanza la investigación

Cayó el dueño de Ok Eventos en San Juan, acusado de presuntas estafas vinculadas a cenas de egresados

Por Carla Canizzaro